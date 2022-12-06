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У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото) 
Автори збирають гроші на ЗСУ 
фото з відкритих джерел

За місяць скульптуру продадуть з аукціону 

Скульптуру Путіна у вигляді щура, що перекриває газову трубу, встановили у Празі. Інсталяція з'явилася поряд з місцем, де до грудня 2020 стояв пам'ятник маршалу Конєву, повідомляє «Радіо Свобода».

Автори збирають гроші на допомогу ЗСУ та підписи за видалення посольства РФ із празького району Бубенеч.

У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото)  фото 1
У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото)  фото 2

Через місяць «Путіна-щура» продадуть з аукціону, а виручені кошти спрямують українській армії, зазначає видання.  

Нагадаємо, недавно у чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину.

Ще раніше, 30 жовтня, у столиці Чехії пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України.

Теги: гроші радіо Свобода Чехія путін

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