У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото)
За місяць скульптуру продадуть з аукціону
Скульптуру Путіна у вигляді щура, що перекриває газову трубу, встановили у Празі. Інсталяція з'явилася поряд з місцем, де до грудня 2020 стояв пам'ятник маршалу Конєву, повідомляє «Радіо Свобода».
Автори збирають гроші на допомогу ЗСУ та підписи за видалення посольства РФ із празького району Бубенеч.
Через місяць «Путіна-щура» продадуть з аукціону, а виручені кошти спрямують українській армії, зазначає видання.
Нагадаємо, недавно у чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину.
Ще раніше, 30 жовтня, у столиці Чехії пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України.
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