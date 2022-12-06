У Празі з'явилася скульптура у вигляді Путіна-щура, що перекриває газову трубу (фото) 

За місяць скульптуру продадуть з аукціону

Скульптуру Путіна у вигляді щура, що перекриває газову трубу, встановили у Празі. Інсталяція з'явилася поряд з місцем, де до грудня 2020 стояв пам'ятник маршалу Конєву, повідомляє «Радіо Свобода».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автори збирають гроші на допомогу ЗСУ та підписи за видалення посольства РФ із празького району Бубенеч.

Через місяць «Путіна-щура» продадуть з аукціону, а виручені кошти спрямують українській армії, зазначає видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, недавно у чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину.

Ще раніше, 30 жовтня, у столиці Чехії пройшов багатотисячний мітинг на підтримку України.