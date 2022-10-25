У Чехії невідомий перемалював пам'ятник червоноармійцям під пральну машину (фото)

Масове мародерство з боку російських військовослужбовців в Україні стало одним із символів війни

У чеському місті Літомержиці невідомий вандал розмалював постамент пам'ятник полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину. Відповідні фотографії з'явилися у соцмережах у середу, 25 жовтня, пишуть чеські ЗМІ.

Крім того, вандал облив саму статую червоною фарбою. Міська поліція поки що ніяк не прокоментувала інцидент.

Цей монумент розташований у центральному міському парку. Він був встановлений у 1975 році, і присвячений усім радянським воїнам, які загинули при звільненні Чехословаччини від нацистів. Формально пам'ятник має статус військового поховання, хоч ніяких останків під ним немає.

Як відомо, масове мародерство з боку російських військовослужбовців в Україні стало одним із символів війни. Рашисти викрадають із будинків мирних українців не лише гроші, коштовності чи портативну електроніку, а й навіть велику побутову техніку, в тому числі пральні машини.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти знесли пам’ятник жертвам Голодомору, який знаходився неподалік від Драматичного театру.