  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. «Путіна у відставку». Активісти російського міста вийшли на протести
рус
    Політика

    «Путіна у відставку». Активісти російського міста вийшли на протести

    «Путіна у відставку». Активісти російського міста вийшли на протести
    фото з відкритих джерел

    Активісти назвали назвали причиною зростання цін у Забайкальському краї – санкції проти РФ

    У Росії на мітингу проти зростання цін у Читі, активісти запропонували включити в проєкт резолюції пункт про відставку президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

    У учасники мітингу закликали владу звернути увагу на високі ціни і низьку заробітну плату. А також хітинець Володимир Миронічев запропонував внести в проєкт резолюції питання про відставку президента Росії Володимира Путіна.

    «При нинішньому президенті економічна політика не призводить до збагачення народу Росії. І навіть до збереження того, що ми вже маємо. З кожним роком життя погіршується. На початку його правління ми ще могли бачити деяке економічне зростання, але потім був спад. І це з урахуванням того, які колосальні можливості має Росія», – зазначив учасник акції.

    Активісти назвали серед іншого назвали причини зростання цін у Забайкальському краї.

    «Перший аспект – це зовнішня політика: введення санкцій і так далі. Другий – суто спекулятивний, коли низка підприємців на тлі ситуації, що склалася в країні, необґрунтовано піднімали ціни. Це також робота влади, коли немає належного контролю за ціновою політикою: ця проблема особливо помітна у віддалених регіонах країни», – йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.

    Читайте також: Ядерний свербіж у Володимира Путіна. Як лікувати?
    Теги: росія окупанти акція війна ціни відставка політика активісти Україна окупація Сибір #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Путіна у відставку». Активісти російського міста вийшли на протести