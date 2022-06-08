«Путіна у відставку». Активісти російського міста вийшли на протести

Активісти назвали назвали причиною зростання цін у Забайкальському краї – санкції проти РФ

У Росії на мітингу проти зростання цін у Читі, активісти запропонували включити в проєкт резолюції пункт про відставку президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє «Сибір.Реалії».

У учасники мітингу закликали владу звернути увагу на високі ціни і низьку заробітну плату. А також хітинець Володимир Миронічев запропонував внести в проєкт резолюції питання про відставку президента Росії Володимира Путіна.

«При нинішньому президенті економічна політика не призводить до збагачення народу Росії. І навіть до збереження того, що ми вже маємо. З кожним роком життя погіршується. На початку його правління ми ще могли бачити деяке економічне зростання, але потім був спад. І це з урахуванням того, які колосальні можливості має Росія», – зазначив учасник акції.

Активісти назвали серед іншого назвали причини зростання цін у Забайкальському краї.

«Перший аспект – це зовнішня політика: введення санкцій і так далі. Другий – суто спекулятивний, коли низка підприємців на тлі ситуації, що склалася в країні, необґрунтовано піднімали ціни. Це також робота влади, коли немає належного контролю за ціновою політикою: ця проблема особливо помітна у віддалених регіонах країни», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Путін вперше визнав згубний вплив західних санкцій.