Чому стільки уваги Сєвєродонецьку? Тimes розкрив секрет росіян

Україна має великі шанси звільнити всю свою територію

Провідний дослідник проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган упевнений, що боротьба за Сєвєродонецьк – це російська інформаційна операція у формі бою. Про це пише Times

За його словами, головна ціль Кремля – створити враження, що Росія відновила свою силу і тепер переможе Україну. Однак, це хибна думка.

Каган зазначив,що якщо українці зможуть витримати сьогоднішні атаки ворога, а потім контратакувати виснажені російські війська, вони мають усі шанси звільнити всю свою територію.

Ситуація на Луганщині станом на 7 червня. Карта: ISW

Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

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