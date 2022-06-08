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    Події в Україні

    Чому стільки уваги Сєвєродонецьку? Тimes розкрив секрет росіян

    Рашисти майже повністю зруйнували Сєвєродонецьк - Чому стільки уваги Сєвєродонецьку? Тimes розкрив секрет росіян

    Рашисти майже повністю зруйнували Сєвєродонецьк

    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Україна має великі шанси звільнити всю свою територію

    Провідний дослідник проєкту критичних загроз Американського інституту підприємництва Фредерік Каган упевнений, що боротьба за Сєвєродонецьк – це російська інформаційна операція у формі бою. Про це пише Times

    За його словами, головна ціль Кремля – створити враження, що Росія відновила свою силу і тепер переможе Україну. Однак, це хибна думка.

    Каган зазначив,що якщо українці зможуть витримати сьогоднішні атаки ворога, а потім контратакувати виснажені російські війська, вони мають усі шанси звільнити всю свою територію.

    Ситуація на Луганщині станом на 7 червня. Карта: ISW

    Ситуація на Луганщині станом на 7 червня. Карта: ISW

    Нагадаємо, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, українські воїни успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому стільки уваги Сєвєродонецьку? Тimes розкрив секрет росіян