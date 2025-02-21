Замість загиблої заручниці ХАМАС передав Ізраїлю тіло невідомої людини

Тіла дітей ідентифіковано, а тіло матері досі не знайдено

Угруповання ХАМАС передало Ізраїлю тіла загиблих заручників, проте не всі з них відповідали заявленому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ).

Напередодні, 20 лютого, ХАМАС передав тіла чотирьох загиблих заручників – зокрема, 83-річного Одеда Ліфшиця, 32-річної Ширі Бібас та двох її дітей.

Тіла дітей Ширі Бібас ідентифікували, але її тіла серед тих, що передав ХАМАС, не було. Це тіло цілком невідомої людини, заявила ізраїльська сторона, – воно не належить будь-кому із заручників.

«Це надзвичайно серйозне порушення з боку терористичної організації ХАМАС, яка за домовленістю зобов’язана повернути тіла чотирьох загиблих заручників. Ми вимагаємо, щоб ХАМАС повернув Ширі додому разом з усіма нашими заручниками», – йдеться у заяві ЦАГАЛ.

Чоловік Ширі, батько її дітей Ярден Бібас теж був заручником ХАМАС, його звільнили на початку лютого цього року в межах угоди Ізраїлю та ХАМАС про припинення вогню.

«Главком» повідомляв, що напередодні, 20 лютого, у ізраїльському місті Бат-Ям вибухнули три автобуси, причому вибухи сталися з різницею в кілька хвилин.

Раніше стало відомо, що, згідно з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, ізраїльські війська вийшли з коридору Нецарім – смуги землі, що розділяє Сектор Газа.