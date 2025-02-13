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Ізраїль планує вдарити по ядерних об'єктах Ірану, – The Wall Street Journal

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Ізраїль планує вдарити по ядерних об'єктах Ірану, – The Wall Street Journal
Ракетний пусковий майданчик на північному сході Ірану
фото: Airbus/Google Earth Pro

Для успішного проведення атак Ізраїлю може знадобитися американська підтримка та озброєння

Ізраїль розглядає можливість завдання масштабних ударів по ядерних об'єктах Ірану протягом 2025 року, намагаючись скористатися слабкими місцями Тегерану після його нещодавніх невдач. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що такі плани базуються на аналізі розвідданих, проведеному наприкінці президентського терміну Джо Байдена. Американські спецслужби підготували ще один подібний звіт після приходу до влади Дональда Трампа, в якому дійшли аналогічних висновків.

За даними двох американських чиновників, Трамп, ймовірно, підтримає такі удари. У військових колах США зазначають, що для успішного проведення атак Ізраїлю може знадобитися американська підтримка та озброєння.

Крім того, Трамп побоюється, що в нього залишається дедалі менше часу для того, щоб запобігти створенню Іраном ядерної зброї.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї виключив можливість переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа, посилаючись на минулий досвід. Про це повідомляє Financial Times.

«З таким урядом не повинно бути жодних переговорів, оскільки це не ані мудро, ані розсудливо, ані гідно», – заявив він.

Хаменеї послався на ядерну угоду 2015 року між Іраном та іншими державами, з якої Трамп вийшов у 2018 році, перш ніж запровадити жорсткі санкції проти Тегерана.

«Це наш досвід із ними. Якщо вони погрожуватимуть нам, ми погрожуватимемо їм. Якщо вони виконають свої погрози, ми виконаємо свої. Якщо вони порушують безпеку нашої країни, ми порушимо їх», – наголосив верховний лідер Ірану.

На початку лютого Трамп ввів санкції проти Ірану. Нові обмеження торкнулися кількох суден, що перевозять іранську нафту.

Водночас під час своєї першої каденції Дональд Трамп спрямовував кампанію «максимального тиску» на те, щоб за допомогою жорстких санкцій придушити економіку Ірану і примусити його укласти угоду, яка б перешкоджала програмам з розроблення ядерної та балістичної зброї.

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Теги: Дональд Трамп озброєння Ізраїль ядерна зброя Іран

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Політика

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