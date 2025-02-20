В Ізраїлі підірвались автобуси через закладені вибухівки

Один із недетонованих пристроїв знайшов пасажир, який повідомив водієві про підозрілу сумку. Кожен пристрій містив по п'ять кілограмів вибухівки

У місті Бат-Ям, передмісті ізраїльського Тель-Авіва вибухнули три автобуси, набиті вибухівками. Вибухи сталися з різницею в кілька хвилин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

У центральній частині Ізраїлю сталися три вибухи автобусів на окремих парковках. Автобуси, що вибухнули, були без пасажирів, тому внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місці події працює поліція, вивчаючи всі можливі версії, включно з терактом. Водіям автобусів надіслано попередження про необхідність перевіряти транспортні засоби на наявність підозрілих предметів.

У кожному з пристроїв було по п'ять кілограмів вибухівки. Прем'єр- міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу збирає екстрене засідання уряду. В країні негайно зупинили весь громадський транспорт, абсолютно всі потяги по державі також зупинені.

Видання пише, що в одному з автобусів виявлено вибуховий пристрій із написом арабською мовою, що вказує на помсту Ізраїлю. Зловмисники могли активувати вибухові пристрої не за графіком, тобто замість ранкового часу пік, вони спрацювали вночі, коли автобуси були порожні.

Нагадаємо, що у новорічну ніч у Новому Орлеані вантажівка наїхала на натовп людей на Бурбон-стріт, потім водій вийшов з машини і відкрив вогонь з автомата. На місці трагедії виявили вибухові пристрої.