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Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу: оприлюднено цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу: оприлюднено цифри
Україна не має програти війну РФ
фото ілюстративне

Глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню

Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула €987 млн. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає NL Times.

Під час виступу в нижній палаті представників Нідерландів (Tweede Kamer) чиновниця уточнила, що зазначена сума включає €697 млн на обладнання, пакет військової допомоги у розмірі €120 млн і внесок у розмірі €100 млн, який буде внесений до Міжнародного фонду для України.

Крім того, Нідерланди також вносять €25 млн до фонду НАТО для військової підтримки України, яка постраждала через повномасштабну військову агресію РФ. Цей фонд призначений для виплат на паливо, одяг та медикаменти.

За словами Оллонгрен, велика сума показує «наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну з Росією». Також глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню, хоча зараз – зима.

«Але Україна може протриматись за рахунок допомоги», – заявила міністерка оборони.

Надана підтримка впливає на боєздатність голландських військових, але, за словами Оллонгрен, вона все ж таки прийнятна, і те, що Нідерланди поставляють в Україну – «тут же поповнюється». Міністерка очікує, що промисловість зможе виробляти більше, і необхідно «повернути виробничі лінії до робочого стану».

Раніше повідомлялось, що Нідерланди готові до створення спеціального трибуналу над винними в агресії Росії проти України в Гаазі за підтримки ООН.

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Теги: Україна Нідерланди допомога ЗСУ війна

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