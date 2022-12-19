Україна отримала від Нідерландів суттєву військову допомогу: оприлюднено цифри

Глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню

Загальна вартість військової допомоги, наданої Нідерландами Україні, сягнула €987 млн. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає NL Times.

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Під час виступу в нижній палаті представників Нідерландів (Tweede Kamer) чиновниця уточнила, що зазначена сума включає €697 млн на обладнання, пакет військової допомоги у розмірі €120 млн і внесок у розмірі €100 млн, який буде внесений до Міжнародного фонду для України.

Крім того, Нідерланди також вносять €25 млн до фонду НАТО для військової підтримки України, яка постраждала через повномасштабну військову агресію РФ. Цей фонд призначений для виплат на паливо, одяг та медикаменти.

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За словами Оллонгрен, велика сума показує «наскільки важливо допомогти Україні, щоб вона не програла війну з Росією». Також глава Міноборони зазначила, що кінця цієї війни ще не видно, і РФ продовжує завдавати ударів з повітря по українській інфраструктурі та енергопостачанню, хоча зараз – зима.

«Але Україна може протриматись за рахунок допомоги», – заявила міністерка оборони.

Надана підтримка впливає на боєздатність голландських військових, але, за словами Оллонгрен, вона все ж таки прийнятна, і те, що Нідерланди поставляють в Україну – «тут же поповнюється». Міністерка очікує, що промисловість зможе виробляти більше, і необхідно «повернути виробничі лінії до робочого стану».

Раніше повідомлялось, що Нідерланди готові до створення спеціального трибуналу над винними в агресії Росії проти України в Гаазі за підтримки ООН.