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ЗСУ повідомили, про що домовлятимуться Путін із Лукашенком

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, про що домовлятимуться Путін із Лукашенком
фотоз відкритих джерел

Ймовірно російський диктатор буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію

Під час зустрічі у Білорусі, яка має відбутися 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін обговорить з невизнаним президентом Олександром Лукашенком залучення Білорусі до війни проти України. Таким чином Білорусь може зважитися на наземне операцію.  Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Наєв нагадав, що нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом російської армії. Як сказав сам Путін, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Ймовірно, на зустрічі у Мінську, яка відбудеться завтра, диктатор буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію.

«Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом Республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі», – сказав Наєв.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Теги: Білорусь диктатор путін ЗСУ

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