ЗСУ повідомили, про що домовлятимуться Путін із Лукашенком

Ймовірно російський диктатор буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію

Під час зустрічі у Білорусі, яка має відбутися 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін обговорить з невизнаним президентом Олександром Лукашенком залучення Білорусі до війни проти України. Таким чином Білорусь може зважитися на наземне операцію. Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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Наєв нагадав, що нещодавно глава Кремля провів службову нараду з керівництвом російської армії. Як сказав сам Путін, він розглядав пропозиції військового командування на найближчі та середньострокові перспективи.

Ймовірно, на зустрічі у Мінську, яка відбудеться завтра, диктатор буде тиснути на Лукашенка, аби розвернути наземну операцію.

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«Відразу після цього він анонсував зустріч з керівництвом Республіки Білорусь, яка відбудеться незабаром. На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил Республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі», – сказав Наєв.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.