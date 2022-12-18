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Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бельгія закликає своїх громадян залишити Іран: названо причину
Влада Ірану продовжує ув'язнювати людей
фото ілюстративне

Бельгійцям також рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-якої причини

МЗС Бельгії рекомендувало своїм громадянам якнайшвидше покинути Іран через «порочне правосуддя», а також ризик довільних затримань. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Можливості посольства Бельгії в Тегерані з надання консульського захисту громадянам, заарештованим або затриманим в Ірані, обмежені. Більше того, відвідування консульства не дозволено у разі наявності подвійного громадянства, оскільки влада Ірану його не визнає», – йдеться у повідомленні на сайті міністерства.

Бельгійцям також рекомендують утриматися від поїздок до Ірану з будь-якої причини.

«Нещодавно громадянина Бельгії та кількох інших жителів західних країн були довільно заарештовані і зараз перебувають в ув'язненні в Ірані», – уточнюється на сайті МЗС.

У понеділок, 12 грудня, в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та знову в «ворожнечі проти бога».

Нагадаємо, 8 грудня повідомлялось, що іранські силовики стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні, викликаних смертю 22-річної Махси Аміні.

Також влада Ірану засудила до смертної кари футболіста за «пропаганду війни проти Бога».

Як раніше повідомлялося,  протести в Ірані перейшли у гарячу фазу. Поліція повсюдно використовує вогнепальну зброю, що, проте, не лише не втихомирює маніфестантів, а, згідно з останніми даними, лише збільшує кількість людей, що виходять на вулиці проти влади аятол.

Також повідомлялося, що протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Згідно з інформацією правозахисників, щонайменше 326 осіб, у тому числі 43 дитини, були вбиті силами безпеки Ірану під час загальнонаціональних протестів.

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Теги: МЗС Іран Бельгія

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