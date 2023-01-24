Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови

Дипломат розповів, що чекає на українців через наплив росіян у Грузії

Посольство України в Грузії розглядає можливість евакуації українців у разі, якщо країна відновить пряме авіасполучення з Росією

Посольство України в Грузії може евакуювати українців, якщо їм загрожуватиме небезпека через відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ та масовий приїзд громадян країни-агресора. Таку думку в інтерв’ю «Європейській правді» висловив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

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«У разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, я хочу сказати, що на сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії», – сказав Касьянов.

Він наголосив, що може статися лише за наявності реальних загроз життю і безпеці. «Сидіти, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо працювати і забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їхнього захисту і безпеки. Це наш головний пріоритет», – розповів посадовець.

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Він пояснив, що через значну загрозу безпечного перебування в Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян посольство всіма силами сприяє поверненню наших громадян в Україну.

Крім того, у посольстві обговорюється можливість створення спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які не мають можливості для повернення. Найімовірніше, це буде зроблено наземним транспортом.

Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров на пресконференції 18 січня висловив сподівання, що пряме авіасполучення між Росією і Грузією незабаром буде відновлено.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Вона заявила,що відновлення авіасполучення Грузії з РФ в той час, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, недопустимо.