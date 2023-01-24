Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови

Ірина Глотова
glavcom.ua
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
Дипломат розповів, що чекає на українців через наплив росіян у Грузії
фото: batuminews.online

Посольство України в Грузії розглядає можливість евакуації українців у разі, якщо країна відновить пряме авіасполучення з Росією

Посольство України в Грузії може евакуювати українців, якщо їм загрожуватиме небезпека через відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ та масовий приїзд громадян країни-агресора. Таку думку в інтерв’ю «Європейській правді» висловив тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов.

«У разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, я хочу сказати, що на сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії», – сказав Касьянов.

Він наголосив, що може статися лише за наявності реальних загроз  життю і безпеці. «Сидіти, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо працювати і забезпечувати все від нас залежне задля забезпечення їхнього захисту і безпеки. Це наш головний пріоритет», – розповів посадовець.

Він пояснив, що через значну загрозу безпечного перебування в Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян посольство всіма силами сприяє поверненню наших громадян в Україну.

Крім того, у посольстві обговорюється можливість створення спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які не мають можливості для  повернення. Найімовірніше, це буде зроблено наземним транспортом. 

Раніше глава МЗС Росії Сергєй Лавров на пресконференції 18 січня висловив сподівання, що пряме авіасполучення між Росією і Грузією незабаром буде відновлено.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Вона заявила,що відновлення авіасполучення Грузії з РФ в той час, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні в боротьбі з російською агресією, недопустимо.

Читайте також: 

Теги: посольство Саломе Зурабішвілі небезпека населення Грузія росія літак авиарейс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Байден готовий передати Україні 10 танків Abrams
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
До санкцій проти Росії треба творчий підхід: пояснення глави МЗС Чехії
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Війна в Україні: Білий дім вказав на важливі терміни
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Танки для України: Бербок розповіла, чому Німеччина затягує процес
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори
Болгарія вкотре йде на дострокові парламентські вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Втекли на захід: внутрішньо переміщених осіб в Україні масово штрафують
36K
Скандал із закупівлями Міноборони. Заступник Резнікова подав у відставку
20K
Скандал із закупівлею продуктів військовим: НАБУ розкрило подробиці
12K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8550
Росія готується до наступу: аналітики ISW назвали терміни і напрямки
6718
Посол США відреагувала на останні корупційні скандали в українській владі

Новини

11 місяців війни: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту
Сьогодні, 07:11
Рекордна кількість українців підтримує вступ до НАТО
Вчора, 21:21
Як змінилося ставлення суспільства до ветеранів за пів року – соцопитування
Вчора, 17:19
Нобелівська лауреатка проводить почесну лекцію у Києві (трансляція)
Вчора, 17:00
Євросоюз займеться ситуацією у Нагірному Карабаху: створено громадянську місію
Вчора, 16:20
Стали відомі подробиці про скандального ексочільника поліції Львівщини та його дівчину
Вчора, 16:17

Прес-релізи

ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
ГеройCar передали ЗСУ 15 пікапів, які стануть на захист неба Києва
23 сiчня, 17:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту