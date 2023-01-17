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У Тбілісі триває дводенна панахида за Вахтангом Кікабідзе (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Тбілісі триває дводенна панахида за Вахтангом Кікабідзе (фото)
Прощання з артистом відбувається у храмі Кашветі
фото з відкритих джерел

Вахтанг Кікабідзе помер на 85-му році життя 15 січня

У центрі Тбілісі розпочалася дводенна громадянська панахида за грузинським актором Вахтангом Кікабідзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис колишньої прессекретарки Михайла Саакашвілі Дарини Чиж.

Прощання з артистом відбувається у храмі Кашветі. На ньому присутні родичі, політики та діячі культури. 19 січня Кікабідзе поховають на Верійському цвинтарі.

Вахтанг Кікабідзе помер на 85-му році життя 15 січня. Його продюсер Раті Абзіанідзе повідомив, що актор помер після тривалої хвороби.

Нагадаємо, Вахтанг Кікабідзе підтримував українців у війні з російським агресором. Він записав відеозвернення для українців.

Раніше «Главком» писав, що артист в одному з інтерв’ю розповідав, що в молодості ворожка напророчила йому рак мозку та швидку смерть. Якось Вахтанг Кікабідзе зізнався, що у 1980-х роках у нього справді діагностували рак мозку. Для тих часів це було рівносильним смертному вироку. Люди приходили до його будинку, щоб попрощатися. Але дружина Кікабідзе проганяла гостей і вірила, що чоловік упорається з недугою. Подружжя пройшло довгий шлях: дружина рік не відходила від хворого чоловіка, і йому вдалося перемогти хворобу – після курсу лікування рак відступив. «Якби не Ірина, мене б і в живих зараз не було. Завжди, коли я мав критичні ситуації, вона була поруч, як скеля», – казав тоді Кікабідзе.

В жовтні 2021 року актор втратив дружину. Ірина померла після тривалої хвороби. Коли кохана дружина пішла з життя, артист сильно здав.

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Теги: смерть Грузія

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