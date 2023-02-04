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В РФ палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
В РФ палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)
фото з відкритих джерел

Поруч з виробництвом спалахнула нафтобаза

Проти ночі на 4 лютого у місті Борисовка Бєлгородської області Росії загорілася нафтабаза. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Поруч із нафтобазою знаходиться виробництво металоконструкцій, яке забезпечувало матеріалами будівництво кримського мосту.

 

Інформацію окрім російських пабліків підтверджує український журналіст Андрій Цаплієнко.

 

Губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков пише, що жертв немає. «Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце», – пише він.

 



Теги: обстріл Кримський міст Бєлгород

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