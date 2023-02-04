В РФ палає завод, який виготовляв конструкції для кримського мосту (відео)

Поруч з виробництвом спалахнула нафтобаза

Проти ночі на 4 лютого у місті Борисовка Бєлгородської області Росії загорілася нафтабаза. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Поруч із нафтобазою знаходиться виробництво металоконструкцій, яке забезпечувало матеріалами будівництво кримського мосту.

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Інформацію окрім російських пабліків підтверджує український журналіст Андрій Цаплієнко.

Губернатор Бєлгородщини Вячеслав Гладков пише, що жертв немає. «Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце», – пише він.





