«Вагнерівці» рекрутують політичних в’язнів із Чечні – розвідка

У Чечні триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера

З двох колоній вже «мобілізовано» понад 50 в’язнів

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вербування в’язнів до лав ПВК «Вагнер» відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово. З обох колоній вже «мобілізовано» понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, воїни Розвідувально-ударної група (РУГ) Спеціальних Операцій Збройних сил України записали відеозвернення для ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, а його найманцям порадили здаватися у полон.