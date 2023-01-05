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«Вагнерівці» рекрутують політичних в’язнів із Чечні – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Вагнерівці» рекрутують політичних в’язнів із Чечні – розвідка
У Чечні триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера
фото: розвідка

З двох колоній вже «мобілізовано» понад 50 в’язнів

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

«Вербування в’язнів до лав ПВК «Вагнер» відбувається у колонії-поселенні №3 міста Аргун, а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово. З обох колоній вже «мобілізовано» понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними розвідки, співробітникам колоній вже погрожують покаранням за розголошення цієї інформації.

Нагадаємо, воїни Розвідувально-ударної група (РУГ) Спеціальних Операцій Збройних сил України записали відеозвернення для ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, а його найманцям порадили здаватися у полон. 

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Теги: розвідка Міноборони полон засуджені ПВК Вагнера вагнергейт наступ британська розвідка

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