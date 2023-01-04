«Вагнерівці» вивезли людей з передмістя Бахмута на фільтрацію

Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій

Російські загарбники «евакуювали» з передмістя Бахмуту близько 30 осіб до Ростова. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Мешканців примусово вивезли до фільтраційних таборів, де лише далі визначиться їх доля. Причиною вивезення є ніби гуманні наміри захистити людей від бойових дій, але наголошуємо, що їх вивезли на фільтрацію.

Водночас росіяни здійснюють обстріли Олешок та Нової Каховки аби аналогічно мати підстави для примусової евакуації місцевих до фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах РФ.

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Нагадаємо, засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також повідомлялося, що російські загарбники знизили наступальні дії у районі Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом захопити Бахмут росіянам не вдасться.