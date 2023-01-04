Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Українські захисники зазначають, що кращим варіантом для «вагнерівців» досі залишається полон
Воїни Розвідувально-ударної група (РУГ) Спеціальних Операцій Збройних сил України записали відеозвернення для ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, а його найманцям порадили здаватися у полон. Відповідний ролик опублікований в Telegram-каналі РУГ.
Українські захисники зазначають, що кращим варіантом для «вагнерівців» досі залишається полон. Україна гарантує їм статус військовополонених.
Воїни додали, що усі полонені «вагнерівці» стверджують, що їхній ватажок Пригожин відсиджується у тилу та «кидає» їх.
«Пригожин, усі твої бійці, які потрапили до нас в полон, кажуть, що ти їх кинув. «Вагнерівці», здавайтеся, якщо хочете вижити. Пригожин вас кинув. Він відсиджується у тилу, бо сц*котно. У вас буде такий же статус військовополонених, як і в інших російських військових. Слава українському народові! Смерть ворогам завжди!», – зазначили військові.
Раніше повідомлялося, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин знайшов пояснення, чому його найманцям ніяк не вдається захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні Збройні сили України, які організували щонайменше «п'ятсот рубежів оборони».
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