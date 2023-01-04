Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)

Під час відеозвернення один з українських воїнів стояв на російському російському триколорі

Українські захисники зазначають, що кращим варіантом для «вагнерівців» досі залишається полон

Воїни Розвідувально-ударної група (РУГ) Спеціальних Операцій Збройних сил України записали відеозвернення для ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина, а його найманцям порадили здаватися у полон. Відповідний ролик опублікований в Telegram-каналі РУГ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українські захисники зазначають, що кращим варіантом для «вагнерівців» досі залишається полон. Україна гарантує їм статус військовополонених.

Воїни додали, що усі полонені «вагнерівці» стверджують, що їхній ватажок Пригожин відсиджується у тилу та «кидає» їх.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Пригожин, усі твої бійці, які потрапили до нас в полон, кажуть, що ти їх кинув. «Вагнерівці», здавайтеся, якщо хочете вижити. Пригожин вас кинув. Він відсиджується у тилу, бо сц*котно. У вас буде такий же статус військовополонених, як і в інших російських військових. Слава українському народові! Смерть ворогам завжди!», – зазначили військові.

Раніше повідомлялося, що ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин знайшов пояснення, чому його найманцям ніяк не вдається захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні Збройні сили України, які організували щонайменше «п'ятсот рубежів оборони».