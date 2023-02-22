Чи досягло вчорашнє послання Путіна бажаного ефекту: роз’яснення розвідки Британії

Диктатор чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» в Україні

У посланні федеральним зборам РФ Володимир Путін не запропонував практичних кроків, які допомогли б Росії вийти із глухого кута. Про це повідомляє міноборони Великої Британії.

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«21 лютого президент Путін виступив із першою промовою про стан нації з 2021 року. Він чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» в Україні.

Він охарактеризував західні еліти як такі, що «стали символом тотальної безпринципної брехні» і призупинив Росію від Нового договору СНО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін продовжував войовничий тон, який він зайняв у промовах протягом останніх шести місяців, але не виявив жодних практичних заходів, які могли б розрядити нинішній глухий кут Росії на полі бою.

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«Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи на тому, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними», – дійшли висновку в розвідці.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.