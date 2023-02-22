Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чи досягло вчорашнє послання Путіна бажаного ефекту: роз’яснення розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи досягло вчорашнє послання Путіна бажаного ефекту: роз’яснення розвідки Британії
фото з відкритих джерел

Диктатор чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» в Україні

У посланні федеральним зборам РФ Володимир Путін не запропонував практичних кроків, які допомогли б Росії вийти із глухого кута. Про це повідомляє міноборони Великої Британії. 

«21 лютого президент Путін виступив із першою промовою про стан нації з 2021 року. Він чітко заявив, що має намір продовжувати «спеціальну військову операцію» в Україні.
Він охарактеризував західні еліти як такі, що «стали символом тотальної безпринципної брехні» і призупинив Росію від Нового договору СНО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін продовжував войовничий тон, який він зайняв у промовах протягом останніх шести місяців, але не виявив жодних практичних заходів, які могли б розрядити нинішній глухий кут Росії на полі бою.

Чи досягло вчорашнє послання Путіна бажаного ефекту: роз’яснення розвідки Британії фото 1

«Путін продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенціальну боротьбу, водночас наполягаючи на тому, що в Росії все гаразд і йде за планом. Це робить обидва повідомлення неефективними», – дійшли висновку в розвідці.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, Путін виступив із посланням до Федеральних зборів. Як і очікувалось, основна частина промови російського диктатора стосувалась питання війни з Україною.  

У своїй черговій, 18 за рахунком промові, Путін «позитивно» оцінив перебіг військових подій в Україні, висловив низку традиційних меседжів про «не ми почали цю війну», а також взявся до нового ядерного шантажу. Детальніше про те, що Путін сказав у посланні – тут.

Читайте також: Підемо далі. Путін шантажує США та Європу
Теги: британська розвідка путін війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі Віктор Медведчук мешкає у Москві, в Україні він обвинувачується у державній зраді і причетності до терористичної організації
Кум Путіна бореться за українське громадянство
22 лютого, 09:21
21 лютого російський диктатор виступив із посланням до Федеральних зборів
Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні
22 лютого, 06:29
У своєму посланні Путін згадав лише про Донецьку і Луганську області
Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов
22 лютого, 07:48

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9657
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8157
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7140
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6981
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6781
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту