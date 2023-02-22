Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов
У своєму посланні Путін згадав лише про Донецьку і Луганську області
фото з відкритих джерел

Путін хоче, щоб Україна поступилась частиною земель в обмін на нібито мир

Російський диктатор Володимир Путін вже не розглядає захоплення всієї України, а має на меті «план Б» – частина територій в обмін на позірний мир. Про це у вівторок, 21 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

«Зараз в них на меті «план Б», він полягає в наступному: підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною для того, щоб ми поступились частиною наших земель на нібито мир», – сказав він в ефірі телемарафону.

Данілов вказав, зокрема, на те, що Путін вже не згадує захоплення України, а натомість у своїй промові під час звернення до Федеральних зборів РФ сказав лише про Донецьку і Луганську області.

Також, за словами секретаря РНБО, на території України проявилося багато «консерв», що сиділи і чекали, коли можна буде починати вкидати наративи, що треба домовлятись з огляду на загибель людей. «Майте на увазі, що це ні до чого доброго не приведе. Більш того, я хочу нагадати, що все, що стосується всіх цих наративів, бажання брати участь у цих речах, буде каратися згідно з нашим законодавством, і це посягання на наш конституційний лад», – наголосив Данілов.

Перемовини з Росією щодо території є абсолютно неприпустимими, додав він. Згідно з Конституцією, кордони України чітко визначені, і «якщо хтось вважає, що їх треба змінити, спочатку треба змінити Конституцію», нагадав Данілов.

Раніше Данілов повідомив, що колишній нардеп Віктор Медведчук після обміну на українських полонених запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «план Б» щодо завоювання України.

Читайте також: Живучий параноїк. Промова Путіна очима психолога
Теги: війна росія Україна путін Олексій Данілов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психолог пояснив, для чого Путін лякає росіян гендерно нейтральним богом
Психолог пояснив, для чого Путін лякає росіян гендерно нейтральним богом
22 лютого, 07:30
21 лютого російський диктатор виступив із посланням до Федеральних зборів
Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні
22 лютого, 06:29
Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
Зеленський розповів, чи дивився виступ Путіна
21 лютого, 20:41
Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: роз’яснення Данілова
Коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ: роз’яснення Данілова
21 лютого, 20:29
«Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник» – Данілов
Данілов розповів, який план «Б» захоплення України Медведчук запропонував Путіну
16 лютого, 13:16
Данілов прогнозує, що країна-агресорка незабаром припинить своє існування в нинішніх межах
Данілов спрогнозував сценарій розпаду Росії
12 лютого, 19:16

Політика

Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден дав оцінку китайському мирному плану щодо України
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Байден повідомив, чи балотуватиметься на другий термін
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Чи отримає Україна F-16 від США: Байден зробив категоричну заяву
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Трюдо повідомив, чи навчатиме Канада українських пілотів
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України
Німеччина пообіцяла нову кількість танків для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9643
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8153
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7138
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6978
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6758
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту