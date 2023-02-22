Путін перейшов до «плану Б» у війні проти України – Данілов

Путін хоче, щоб Україна поступилась частиною земель в обмін на нібито мир

Російський диктатор Володимир Путін вже не розглядає захоплення всієї України, а має на меті «план Б» – частина територій в обмін на позірний мир. Про це у вівторок, 21 лютого, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

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«Зараз в них на меті «план Б», він полягає в наступному: підписання будь-яких переговорних позицій з нашою країною для того, щоб ми поступились частиною наших земель на нібито мир», – сказав він в ефірі телемарафону.

Данілов вказав, зокрема, на те, що Путін вже не згадує захоплення України, а натомість у своїй промові під час звернення до Федеральних зборів РФ сказав лише про Донецьку і Луганську області.

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Також, за словами секретаря РНБО, на території України проявилося багато «консерв», що сиділи і чекали, коли можна буде починати вкидати наративи, що треба домовлятись з огляду на загибель людей. «Майте на увазі, що це ні до чого доброго не приведе. Більш того, я хочу нагадати, що все, що стосується всіх цих наративів, бажання брати участь у цих речах, буде каратися згідно з нашим законодавством, і це посягання на наш конституційний лад», – наголосив Данілов.

Перемовини з Росією щодо території є абсолютно неприпустимими, додав він. Згідно з Конституцією, кордони України чітко визначені, і «якщо хтось вважає, що їх треба змінити, спочатку треба змінити Конституцію», нагадав Данілов.

Раніше Данілов повідомив, що колишній нардеп Віктор Медведчук після обміну на українських полонених запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «план Б» щодо завоювання України.