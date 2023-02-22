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Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні
21 лютого російський диктатор виступив із посланням до Федеральних зборів
фото з відкритих джерел

Виступ Путіна аналітики назвали беззмістовним у частині цілей війни в Україні

У зверненні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів Російської Федерації 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість було підкріплено кілька давніх риторичних позицій у спробі виграти більше простору та часу для затяжної війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Путін заявив, що Росія почала «спеціальну військову операцію» в Україні рік тому, щоб захистити людей на «історичних землях» Росії, забезпечити внутрішню безпеку Росії, усунути загрозу з боку українського «неонацистського» режиму, який, як він стверджує, діє з 2014 року, та захистити людей Донбасу.

«Промова Путіна, зокрема, повторювала кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не стала переломом у риторичній позиції Росії щодо війни. Путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити «спеціальну військову операцію» як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість Путін сказав дуже мало суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення», – зазначили аналітики.

За їх словами, оголошення Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь привернуло більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу. «Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загальної безсутності решти його виступу», – припускають аналітики.

Багато російських блогерів засудили те, що Путін не використав свою промову для просування нових військових цілей, окреслення нових заходів для підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за численні військові невдачі. 

Ключові висновки ISW:

  • Президент США Джо Байден 21 лютого виступив у Варшаві, Польща, щоб підтвердити підтримку США та НАТО Україні після його поїздки до Києва.
  • Повідомляється, що міжнародні журналісти отримали секретний стратегічний документ Кремля до 2021 року щодо відновлення російського суверенітету над Білоруссю через Союзну державу до 2030 року.
  • Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев і директор офісу ЦК Комуністичної партії Китаю (КПК) Ван І зустрілися в Москві 21 лютого, щоб поглибити китайсько-російську співпрацю.
  • Видання Financial Times повідомило, що міжнародні компанії фінансиста ПВК «Вагнер»  Євгена Пригожина продовжують отримувати сотні мільйонів доларів прибутку, незважаючи на санкції Заходу.
  • Російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки на північний захід від Сватового та поблизу Кремінної. Повідомляється, що українські сили провели обмежену контратаку поблизу Кремінної.
  • Російські війська продовжували нарощувати тактичні успіхи в районі Бахмута та продовжували наземні атаки поблизу Авдіївки.
  • Українські чиновники повідомили, що російські війська продовжують зміцнювати та будувати укріплення в тилових районах на півдні України.
  • Можливо, Кремль керує патронатними програмами між російськими регіонами та окупованою українською територією для сприяння соціально-економічному відновленню та розвитку інфраструктури.
  • Президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні до Федеральних зборів Росії ще більше розширив нереалістичні обіцянки пільг для російських солдатів.
Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні фото 1
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Теги: війна росія Україна путін

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