Аналітики ISW пояснили мету ядерної риторики Путіна в його посланні

Виступ Путіна аналітики назвали беззмістовним у частині цілей війни в Україні

У зверненні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів Російської Федерації 21 лютого не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, натомість було підкріплено кілька давніх риторичних позицій у спробі виграти більше простору та часу для затяжної війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін заявив, що Росія почала «спеціальну військову операцію» в Україні рік тому, щоб захистити людей на «історичних землях» Росії, забезпечити внутрішню безпеку Росії, усунути загрозу з боку українського «неонацистського» режиму, який, як він стверджує, діє з 2014 року, та захистити людей Донбасу.

«Промова Путіна, зокрема, повторювала кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не стала переломом у риторичній позиції Росії щодо війни. Путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити «спеціальну військову операцію» як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість Путін сказав дуже мало суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення», – зазначили аналітики.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За їх словами, оголошення Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних озброєнь привернуло більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу. «Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загальної безсутності решти його виступу», – припускають аналітики.

Багато російських блогерів засудили те, що Путін не використав свою промову для просування нових військових цілей, окреслення нових заходів для підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за численні військові невдачі.

Ключові висновки ISW: