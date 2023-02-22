Кум Путіна бореться за українське громадянство

Наразі Віктор Медведчук мешкає у Москві, в Україні він обвинувачується у державній зраді і причетності до терористичної організації

Віктор Медведчук оскаржує секретний указ президента Володимира Зеленського

Колишній народний депутат і кум Путіна Віктор Медведчук подав до суду заяву проти президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомості держпорталу «Судова влада України».

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Медведчук хоче, щоб суд визнав протиправним та скасував окремі положення Указу президента України від 10 січня 2023 року №13.

відомості держпорталу «Судова влада України»

Вказаний документ відсутній на офіційному сайті глави держави. Однак під час чергового відеозвернення очільник країни повідомив: на підставі матеріалів СБУ та Державної міграційної служби припинив громадянство чотирьох нардепів Андрія Деркача, Віктора Медведчука, Тараса Козака і Рената Кузьміна.

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Пізніше копію указу Зеленського було розміщено на сайті Верховної Ради.

копія президентського указу, розміщена на сайті Верховної Ради

Парламентарі підготували і проголосували за постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата Віктора Медведчука. Підставою для цього послужило припинення українського громадянства.

Позов Медведчука 20 лютого надійшов до Верховного суду.

Додамо, що наразі Віктор Медведчук мешкає у Москві. В Україні одіозний політик обвинувачується у державній зраді і причетності до терористичної організації.

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що колишній нардеп Віктор Медведчук, після обміну на українських полонених, запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «б» щодо завоювання України.

Тим часом, дружину підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксану Марченко викликають на допит в Управління СБУ в Івано-Франківській області.

21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Разом з тим окремі українці позиваються до судів, вимагаючи компенсацію за завдані збитки від російської агресії. У числі відповідачів зазначено й Віктора Медведчука. Зокрема, прізвище кума Путіна фігурує у цивільному позові Великодимерської селищної ради Київської області. Вона має намір стягнути понад 6 млн євро за зруйновані школу, дитячий садочок та інші об’єкти інфраструктури.

Як стверджує адвокат Ігор Черезов, причетність Медведчука до російської агресії, за словами Черезова, доведена. Зокрема, про це свідчить його обмін на українських захисників. Адвокат не виключає, що на афільовані з Медведчуком фірми може бути записано майно в Іспанії.