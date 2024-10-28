Вибори у Болгарії: проросійська партія зазнала поразки

Проросійська партія євроскептиків «Відродження» зазнала невдачі під час виборів у Болгарії, які відбулися цими вихідними

На дострокових парламентських виборах у Болгарії, що відбулися 27 жовтня, проросійська та націоналістична партія євроскептиків «Відродження» зазнала невдачі, посівши лише третє місце з результатом 14% голосів за підрахунком 82% бюлетенів. Про це пише The Moscow Times.

Лідером стала прозахідна правоцентристська коаліція, яка об'єднує партії «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) та Спілку демократичних сил (СДС), за яку проголосували понад 26% виборців. На другому місці опинився альянс партії «Продовжуємо зміни» та коаліції «Демократична Болгарія» (ПП-ДБ), який набрав близько 15% голосів.

До нового складу Національних зборів увійшли сім політичних об'єднань, ще два продовжують боротьбу за подолання виборчого порогу. Колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов, лідер ГЄРБ, назвав перемогу своєї коаліції незаперечною і запевнив, що докладе максимум зусиль для формування уряду. Він також наголосив, що готовий до компромісів із більшістю політичних сил, за винятком проросійської партії «Відродження».

Попередні вибори, що відбулися влітку, принесли найбільшу підтримку партії ГЄРБ, проте вона не спромоглася створити стійкий уряд. У серпні президент Болгарії Румен Радєв призначив новий технічний кабмін, який очолив колишній член ГЄРБ, нині безпартійний Дімітар Главчев.

Нагадаємо, у неділю, 27 жовтня, громадяни Болгарії голосували на виборчих дільницях під час позачергових парламентських виборів. Це вже сьомі вибори за країни за останні чотири роки. Опитування громадської думки показують, що й ці вибори, ймовірно, не дадуть можливість вийти з політичного глухого кута, який уповільнив економічні реформи в країні.