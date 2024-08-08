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Болгарія ухвалила закон про ЛГБТК+: реакція Європейської комісії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Болгарія ухвалила закон про ЛГБТК+: реакція Європейської комісії
Аніта Гіппер утрималася від детального коментаря щодо Болгарія
фото з відкритих джерел

Речниця Єврокомісії заявила, що позицію організації «полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до боротьби з дискримінацією, з якими стикаються ЛГБТК+ особи»

Сьогодні, 8 серпня, уряд Болгарії прийняв закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. Європейська комісія нагадала країні про протидію дискримінації. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Речниця Єврокомісії наголосила, що позицію організації «полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до боротьби з дискримінацією, нерівністю та викликами, з якими стикаються ЛГБТК+ особи».

Інші коментарі Аніта Гіппер не надала.

Нагадаємо, що 8 серпня уряд Болгарії прийняв закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. За заборону проголосували 159 депутатів, 22 «проти», а 12 утрималися. Зазначається, що закон запропонувала проросійська ультраправа партія «Возраждане».

Теги: Болгарія ЛГБТ Єврокомісія

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