Болгарія ухвалила закон про ЛГБТК+: реакція Європейської комісії

Речниця Єврокомісії заявила, що позицію організації «полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до боротьби з дискримінацією, з якими стикаються ЛГБТК+ особи»

Сьогодні, 8 серпня, уряд Болгарії прийняв закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. Європейська комісія нагадала країні про протидію дискримінації. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Речниця Єврокомісії наголосила, що позицію організації «полягає в тому, що ми залишаємося непохитними у своїх зобов'язаннях та прихильності до боротьби з дискримінацією, нерівністю та викликами, з якими стикаються ЛГБТК+ особи».

Інші коментарі Аніта Гіппер не надала.

Нагадаємо, що 8 серпня уряд Болгарії прийняв закон про заборону «пропаганди» ЛГБТК+ у школах. За заборону проголосували 159 депутатів, 22 «проти», а 12 утрималися. Зазначається, що закон запропонувала проросійська ультраправа партія «Возраждане».