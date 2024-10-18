Болгарія виділила додаткові кошти для українських школярів
Болгарія виділила кошти для оплати проїзду українських школярів
Уряд Болгарії схвалив виділення майже 300 тис. левів на безкоштовний транспорт до школи для учнів, біженців із України з тимчасовим захистом у Болгарії. Про це пише The Sofia Globe із посиланням на урядову інформаційну службу.
Тимчасовий уряд Болгарії на своєму засіданні затвердив суму в 297 674 лев (близько 151 тис. євро) для оплати транспорту до шкіл для учнів з України, які мають тимчасовий захист у країні.
Гроші забезпечать їхнє транспортування від місць розміщення до навчальних закладів на весь новий 2024/2025 навчальний рік.
Найбільше дітей навчаються в освітніх закладах в областях Бургас та Варна. Їх зараховують до шкіл, де є вільні місця, тож частина дітей відвідує більш віддалені навчальні заклади, уточнили у Радміні. Щоб гарантувати їм доступ до освіти, уряд вирішив виділити додаткові кошти на організацію транспорту до шкіл та назад.
Фінансова допомога буде виплачена з бюджету Міністерства освіти і науки Болгарії та з бюджету п’яти муніципалітетів – Несебира, Поморіє, Варни, Аксаково та Балчика.
Нагадаємо, з 1 липня до 31 грудня 2024 року тимчасовий уряд Болгарії схвалив продовження гуманітарної допомоги для українських біженців. Механізм допомоги для біженців з України був запроваджений у 2022 році.
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