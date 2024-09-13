Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні

Реактори зберігаються поблизу міста Белене в очікуванні продажу

Парламент Болгарії продовжує ще на шість місяців термін, наданий уряду для переговорів про продаж Україні двох російських ядерних реакторів і супутнього обладнання. Про це повідомляє Euractiv.

Як відомо, Софія отримала ці реактори від російського «Атомбудекспорту» більш ніж шість років тому, однак вони виявилися непридатними для використання, оскільки Болгарія відмовилася від будівництва атомної електростанції «Белене».

Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу.

Болгарія вела переговори з Україною про продаж обладнання майже два роки, тоді як парламент зобов’язав уряд укласти угоду вартістю не менше €600 млн – таку суму заплатила Болгарська національна електроенергетична компанія російському «Атомбудекспорту».

Зазначається, що фахівці українського державного підприємства «Енергоатом» прибули до Болгарії для огляду обладнання АЕС «Белене», однак початок повномасштабної російської агресії проти України вплинув на процес переговорів. Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода щодо продажу російських реакторів може бути профінансована за кошти, виділені ЄС на допомогу Україні.

Нагадаємо, ще в 2023 році Парламент Болгарії підтримав пропозицію щодо уповноваження міністра енергетики розпочати переговори з українською стороною про продаж обладнання для АЕС.

Для початку будівництва необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії розгляду. Проте громадськість не підтримує плани «Енергоатом», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкта.