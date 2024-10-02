Болгарія перевіряє бойову авіацію

Болгарія розпочинає перевірку рівня підготовки та боєготовності своїх військово-повітряних сил

Болгарський уряд розпочав перевірку рівня підготовки та боєготовності своїх військово-повітряних сил. Це рішення було прийнято після низки інцидентів під час навчань та демонстраційних польотів, в результаті яких загинуло кілька пілотів. Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначає видання Euractiv, Болгарія, будучи членом НАТО, захищає частину повітряного простору східного флангу Альянсу. Проте, країна використовує для цього застарілі винищувачі МіГ-29 та Су-25, які були поставлені ще за часів СРСР понад 35 років тому.

Військові експерти неодноразово висловлювали занепокоєння щодо стану болгарської військової авіації, наголошуючи, що застаріла техніка негативно впливає на якість підготовки пілотів та здатність країни виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО.

Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов заявив, що під час перевірки буде звернено увагу на організованість, підготовку, дисципліну та наявність у військових пілотів достатньої кількості годин, проведених у повітрі.