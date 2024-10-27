За даними опитувань, взяти участь у голосування планують трохи більше 30% громадян

ЗМІ: Опитування свідчать про те, що жодна партія знову не зможе отримати парламентської більшості

У неділю, 27 жовтня, громадяни Болгарії підуть на виборчі дільниці на сьомі позачергові парламентські вибори за чотири роки. Про це повідомляє Reuters.

Опитування громадської думки показують, що й ці вибори, ймовірно, не дадуть можливість вийти з політичного глухого кута, який уповільнив економічні реформи в країні, зазначають оглядачі Reuters.

Низка позачергових виборів почалася з 2020 року, коли протести проти хабарництва допомогли розірвати коаліцію на чолі з правоцентристською партією GERB («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Останнє голосування, яке відбулося в червні разом із виборами до Європарламенту, не виявило переможця, і жодна з нових політичних сил і акторів, які з’явилися в останні роки, не змогла сформувати стабільний уряд.

Після голосування у червні трьом різним політичним партіям була запропонована можливість сформувати коаліцію в Національних зборах Болгарії. Однак правоцентристській GERB, реформістській «Ми продовжуємо зміни» та популістській «Є такий народ» не вдалося зібрати більшість.

Опитування громадської думки свідчать про те, що жодна партія знову не зможе отримати парламентської більшості, створюючи основу для нового раунду складних і тривалих коаліційних переговорів, пише Reuters.

Виборчі дільниці відкриються о 7:00 за місцевим часом і закриються о 20:00. Одразу після закриття виборчих дільниць будуть оголошені результати екзитполів, а попередні результати очікуються близько опівночі.

Опубліковане у п’ятницю опитування Gallup International Balkans показало, що правоцентристська GERB лідирує з 26,1% голосами. За друге місце змагаються реформаторська PP («Ми продовжуємо зміни») та ультранаціоналістична проросійська партія «Відродження»: за даними опитування, вони набирають 16,2% і 14,9% відповідно. Прогнозована явка, за цим же опитуванням, складе трохи більше 31%.

Болгарія потребує стабільного, добре функціонуючого уряду, аби пришвидшити потік коштів ЄС у її не нову інфраструктуру та підштовхнути її до прийняття євро, зазначають в Reuters.

Нагадаємо, виконувач обов’язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що його країна планує запропонувати розпочати мирні переговори між Росією та Україною на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

Також президент Болгарії Румен Радев відмовився очолювати болгарську делегацію на саміті НАТО у Вашингтоні через «позицію, яку він має відстоювати щодо допомоги Україні». Президент Болгарії довгий час відстоював позиції щодо війни в Україні, які збігаються з позицією Кремля – що надання військової допомоги Києву лише затягує конфлікт, а ті, хто виступає за допомогу українському опору, є «любителями війни».