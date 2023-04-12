Історичний день: відбулася перша спільна нарада українських та європейських депутатів

Відбулося перше спільне міжкомітетське засідання українських парламентаріїв із депутатами Європейського парламенту

Сьогодні, 12 квітня, відбулося перше спільне міжкомітетське засідання українських парламентаріїв із депутатами Європейського парламенту. Про це Голова ВРУ Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

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«Історичний день для українського та Європейського парламентів. Сьогодні (12 квітня – ред.) провели перше спільне міжкомітетське засідання українських парламентаріїв із депутатами Європарламенту», – зазначив він.

Стефанчук висловив удячність очільниці Європейського парламенту Роберті Мецолі за ініціативу зустрічі та підтримку нашого прагнення України бути повноправним членом Європейського Союзу.

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«Процес вступу в ЄС — це кропітка робота по адаптації національного законодавства до права ЄС і я вдячний, що Європейський Парламент готовий бути пліч-о-пліч з Україною. Отже, сьогодні ми започаткували структурну співпрацю між комітетами наших парламентів», – додав спікер українського парламенту.

Він пояснив, що відтепер кожен комітет українського парламенту стає фактично євроінтеграційним, а кожна законодавча ініціатива розглядатиметься через призму її відповідності європейським нормам.

«І це має стати новою архітектурою українського парламентаризму», – підкреслив Стефанчук.

Голова ВР зазначив, що попереду відбуватимуться регулярні зустрічі, спільні заходи, робочі контакти між парламентаріями, постійна взаємодія.

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«Основу і порядок денний для міжкомітетського діалогу мають скласти «дорожні мапи» заходів на євроінтеграційному напрямі. І це, у підсумку, сприятиме просуванню України до повноправного членства в Європейському Союзі», – додав голова Верховної ради.

Він подякував Європейському парламенту за підтримку України.

«Впевнений, що сьогоднішнє спільне засідання відкриває нову сторінку у відносинах ВРУ та ЄП», – поінформував Стефанчук.