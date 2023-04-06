ЗСУ суттєво потіснили росіян: Сили оборони повідомили про ситуацію на Кінбурнській косі

Росіяни накопичують сили ближче до материкової частини

Українські захисники суттєво потіснили російських загарбників на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Стійкого перебування ворога там не фіксують. Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі «Еспресо».

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«Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще рано, тому робота триває. А звітувати будемо трохи пізніше. Загалом можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі», – заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти здійснюють вилазки раз на дві доби для обстрілу Дніпровсько-Бузького лиману. Таким чином, вони хочуть показати, що контролюють морські транспортні шляхи. «Проте стійкого перебування ворога там не фіксується», – додала вона.

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При цьому Гуменюк наголосила, що росіяни накопичуються ближче до материкової частини та намагаються сховатися за мирними жителями.

Нагадаємо, триває 407 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.