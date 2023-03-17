Робота під час тривоги: Лубінець пояснив, чи мають співробітники право відмовитися

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу

Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чи може роботодавець примусити співробітників працювати під час повітряної тривоги. Деталі Лубінець повідомив у Телеграмі.

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За його словами, безпосередньо в трудовому законодавстві немає норми щодо заборони працювати під час повітряної тривоги, не прописана й відповідальність роботодавця, якщо доводиться працювати.

Захист населення, територій та майна від надзвичайних ситуацій, зокрема, воєнного характеру – це функція держави, яка забезпечується заходами цивільного захисту.

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Для здійснення функцій цивільного захисту держава залучає матеріально-технічні ресурси всіх рівнів. Тому роботодавець зобов’язаний забезпечувати захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу.

Згідно з Кодексом законів про працю України, на всіх підприємствах, в установах, організаціях мають бути створені безпечні й нешкідливі умови праці. Забезпечити їх повинен роботодавець, крім випадків, коли з працівником укладено трудовий договір про дистанційну роботу.

«Роботодавець не має право вимагати від працівника виконувати роботу, що загрожує його життю, а також в умовах, які порушують законодавство про охорону праці», – наголосив Лубінець.

Своєю чергою працівник же має право відмовитися виконувати доручену роботу, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

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Роботодавець не повинен нехтувати правилами цивільного захисту. В Кримінальному кодексі передбачена відповідальність, зокрема, за такі злочини, як: порушення вимог про охорону праці, порушення вимог пожежної чи техногенної безпеки, службова недбалість.

«Таким чином: роботодавець зобов’язаний забезпечувати цивільний захист своїх працівників, у тому числі під час оповіщення про повітряну тривогу; працівник зобов’язаний додержуватись правил цивільного захисту під час повітряної тривоги та евакуюватися в безпечне місце», – підсумував Лубінець.

Як повідомлялося, роботодавець має право звільнити працівника, який відмовився працювати в зв'язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану.

Нагадаємо, що нещодавно уряд оновив умови виплат за працевлаштування переселенців. Допомога надається протягом двох місяців для кожного працівника-переселенця.