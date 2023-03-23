Міністр Лісовий повідомив про реформу МОН та перевірку своєї дисертації

Оксен Лісовий: «Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»

Новопризначений міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, який відправив свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз, пообіцяв публічно оприлюднити всі результати перевірки, щойно отримає висновок, а також анонсував, які реформи чекають МОН.

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«Свою дисертацію подав на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Не менше за інших чекаю на її результати. І, як уже казав, у разі виявлення будь-яких порушень нової культури академічної доброчесності, до формування якої від мене буде особлива увага, відмовлюся від ученого ступеня кандидата наук», – написав Лісовий у Facebook.

Міністр вкотре наголосив, що триматися за будь-які звання не збирається. «Я прийшов у міністерство робити реформи та працювати на якісну освіту глобального рівня. Наукові ступені й відповідні доплати до них потрібні людям, які займаються наукою, а не іншими сферами діяльності», - наголосив Лісовий.

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Він також озвучив подальші кроки своєї діяльності на новій посаді

1. Зміна правил гри. «Подав уряду пропозиції щодо змін у нормативній базі, які дозволятимуть будь-якому громадянину, чиновнику, політику добровільно відмовитися від наукового ступеня і (відповідно) від усіх надбавок. Зекономлені кошти держава зможе спрямувати на користь розвитку науки, оборону чи відбудову. Депутати також уже готують внесення конкретних змін до законодавства щодо всього комплексу питань академічної доброчесності, які будуть мати широку підтримку МОН»

2. Пріоритети і ціннісні орієнтири нового МОН на Берестейському 10:

«Ми не можемо ігнорувати контекст, у якому живемо. А тому я переконаний, що МОН має стати частиною стратегії оборони: у школах, у профтехах і вишах виховуємо свідомих громадян і майбутніх розробників технорішень для нашої перемоги та лідерів суспільної думки».

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МОН цифровізується і змінюється системно: пліч-о-пліч з командою Михайло Федоров та Дія створюємо цифрові екосистеми для дітей, батьків, учителів та освітніх управлінців.

МОН адаптується до наслідків війни: відновлюємо освітню інфраструктуру, створюємо механізми для ефективного онлайн-навчання, а там, де дозволяє безпекова ситуація, — повертаємося до офлайну.

МОН дбає про всіх дітей: і тих 500 000+, які наразі за кордоном, і тих, що залишаються вдома. Проводимо вимірювання освітніх втрат (не «розривів», ні), розробляємо систему їх надолуження, ставимо в пріоритет ментальне здоров’я.

Для МОН учитель - один із ключових клієнтів. Партнер, союзник, а не виконавець завдань, спущених згори, не гвинтик бюрократичної машини. Починаємо шлях до підвищення престижу професії, переосмислення вищої педагогічної освіти, перегляду системи оплати праці.

МОН створює міжнародну коаліцію, що співпрацює з донорами для відновлення освіти і науки.

МОН робить профтех освіту пріоритетом.

«Більше - трохи згодом, зокрема й про команду. Пам’ятаю про одну важливу річ: українець успішний тоді, коли вільний. Тож будуємо вільну освіту для вільних людей», – резюмував новопризначений міністр.

Нагадаємо, на сайті, присвяченому помилкам у наукових дослідженнях, проаналізували дисертацію нового міністра освіти Оксена Лісового на тему «Соціокультурна самоідентифікація особистості», яку він захистив у 2012 році. Зокрема, там йдеться про те, що частина тексту збігається з текстами двох дисертацій, захищених у 2011 році.

Невідомий автор публікації Василь Садовий пише про те, що у дисертації Лісового є збіги з двома іншими роботами: Я. Арабчука та А. Зуєва. А у списках літератури, використаної при написанні дисертації Лісового, робота Арабчука відсутня.

Згодом Лісовий заявив, що має намір відправити свою кандидатську дисертацію на кілька авторитетних експертиз.