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Міністр оборони Німеччини: не треба очікувати швидкого завершення війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міністр оборони Німеччини: не треба очікувати швидкого завершення війни
Передача техніки відбувається в координації з союзниками
фото: DW

Німеччина подбає, щоб Україна в наступні місяці мала все необхідне для ведення війни

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну як зброєю, так і в інші способи, а також подбає про те, щоб німецька техніка могла слугувати довго. Про це заявила міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт на заході, організованому 22 листопада Федеральною академією безпекової політики, передає «Укрінформ».

«Ми підтримуємо Україну в її праві на самозахист, ми постачаємо їй зброю, хоча десятиріччями не постачали озброєння в кризові регіони, з 24 лютого насправді сталася зміна державної політики… Ми маємо подбати про те, щоб Україна в наступні місяці мала необхідне», – сказала Ламбрехт, додавши, що не треба плекати марних очікувань щодо швидкого завершення війни.

Вона зазначила, що наразі завданням є забезпечення тривалого використання переданої техніки, будь-то САУ, РСЗВ, БМП тощо.

«Важливо, щоб те, що передано, використовувалося тривалий час… Ми все продумали, щоб не було проблем», – підкреслила політик. Вона запевнила, що створений днями ремонтний центр у Словаччині був забезпечений необхідними запчастинами, аби була можливість ремонтувати техніку неподалік від території України.

Глава Міноборони згадала свій візит до Одеси, де на власні очі побачила ефективність використання німецької техніки силами ВСУ. Вона також зауважила, що наступні три системи ППО Iris-T, яких поки немає на озброєнні навіть Бундесверу, будуть передані Україні наступного року.

Важливим, підкреслила Ламбрехт, є те, що передача всієї техніки відбувається в координації з союзниками. В цьому контексті вона подякувала США за започаткування формату Рамштайн.

Важливими складовими очільниця оборонного відомства ФРН назвала плани підготовки п'яти тисяч українських військових у Німеччині до літа наступного року, але також те, що ФРН прийняла майже один мільйон українських біженців, поставки зимових пакетів для ЗСУ, генераторів тощо.

Ламбрехт також торкнулася теми підвищення відповідальності її країни в НАТО. Вона запевнила у відданості меті досягти рівня витрат на оборону до 2% ВВП, як було вирішено на саміті НАТО в 2014 році, але визнала, що Німеччина зможе це зробити лише через п'ять років.

Нагадаємо, Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України.

Відзначимо, німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік.

Раніше Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив крапку у питанні про те, чия ракета впала на території Польщі – українська чи російська. За його словами, у будь-якому випадку – вина на Росії. 

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Теги: Німеччина зброя війна Україна

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