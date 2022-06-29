Україна отримала $1,3 млрд допомоги від США

Україна отримала від США $1,3 мільярда у межах пакета фінансування держбюджету

Очільник уряду наголосив, що санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 29 червня, що Україна отримала від США грант у розмірі 1,3 млрд дол. у межах пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд. Про це Шмигаль написав у Twitter.

Очільник уряду наголосив, що санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України.

«Дякуємо президентові США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд», – йдеться у повідомленні.

«Дякуємо за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ, та президентові світового банку Девіду Малпассу», – додав український прем’єр.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати з безробіття одним запропонованим місяцем роботи.

Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не погодяться на запропоновану роботу, будуть залучатися до суспільно корисних робіт – розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

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