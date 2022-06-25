Що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список)
Реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня
Новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.
Зокрема, серед катерів:
- два 10-метрових річкових судна;
- шість 12-метрових морських бойових катерів;
- десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.
«Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів, а також для того, щоби Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах», – зазначив високопоставлений представник оборонного відомства США.
Новий транш також передбачає надання:
- чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем Himars;
- 36 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 мм;
- 18 тактичних тягачів для гаубиць;
- 1,2 тис. автоматичних гранатометів Mк-19,
- 2 тис. кулеметів.
Нагадаємо, 23 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн.
США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.