Що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список)

Реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня

Новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

Зокрема, серед катерів:

два 10-метрових річкових судна;

шість 12-метрових морських бойових катерів;

десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

«Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів, а також для того, щоби Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах», – зазначив високопоставлений представник оборонного відомства США.

Новий транш також передбачає надання:

чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем Himars;

36 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 мм;

18 тактичних тягачів для гаубиць;

1,2 тис. автоматичних гранатометів Mк-19,

2 тис. кулеметів.

Нагадаємо, 23 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн.

США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.