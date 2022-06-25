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    Події в Україні

    Що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список)

    США передадуть Україні ще чотири високомобільних артилерійських ракетних системи Himars - Що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список)
    США передадуть Україні ще чотири високомобільних артилерійських ракетних системи Himars

    Реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня

    Новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

    Зокрема, серед катерів:

    • два 10-метрових річкових судна;
    • шість 12-метрових морських бойових катерів;
    • десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

    «Здебільшого вони призначені для захисту річкових шляхів, а також для того, щоби Україна могла зберегти контроль над річковими шляхами. Їх також можна використовувати в прибережних районах», – зазначив високопоставлений представник оборонного відомства США.

    Новий транш також передбачає надання:

    • чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем Himars;
    • 36 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 мм;
    • 18 тактичних тягачів для гаубиць;
    • 1,2 тис. автоматичних гранатометів Mк-19,
    • 2 тис. кулеметів.

    Нагадаємо, 23 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн.

    США кажуть, що усі обіцяні реактивні системи залпового вогню Himars будуть в Україні до середини липня.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Що увійшло до нового пакету військової допомоги США Україні (список)