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    НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні

    НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Допомога буде складатися з двох головних частин

    Сьогодні, 29 червня, країни НАТО на саміті в Мадриді затвердили новий пакет допомоги для України. Альянс розраховує на довгострокову перспективу співпраці, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

    «Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши всеохоплюючий пакет допомоги Україні», – зазначив Столтенберг.

    Даний пакет допомоги буде складатися з двох головних частин. Перша – це надання нелетальної допомоги в терміновому порядку. За словами генсека альянсу, мова йде про паливо, аптечки й т.п.

    Також НАТО передасть Україні системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку.

    Другий тип допомоги розрахований на тривалу співпрацю. Зокрема, Україні допоможуть відмовитися від радянської зброї та перейти на «натовське» обладнання.

    Нагадаємо, сьогодні НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні