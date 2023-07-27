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Воєнні злочини Росії в Україні: ЗМІ дізналися про таємний наказ Байдена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Воєнні злочини Росії в Україні: ЗМІ дізналися про таємний наказ Байдена
Джо Байден
фото з відкритих джерел

Вашингтон ділитиметься з судом у Гаазі інформацією про воєнні злочини росіян

Президент США Джо Байден таємно наказав американському уряду передати Міжнародному кримінальному суду (МКС) в Гаазі дані про воєнні злочини РФ в Україні. Про це повідомляє New York Times із посиланням на офіційних осіб, обізнаних із цим питанням.

За оцінками синовників, такий крок американського лідера свідчить про значну зміну політики США.

Посадовці пояснили, що ухвалене Байденом рішення перекреслює багатомісячний опір Пентагону, який боявся, що такий крок може створити прецедент, що дозволить переслідувати американських військових.

Як пише видання, США володіють інформацією про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, а також примусово депортувати українських дітей з окупованих територій.

Деякою інформацією, за даними NYT, американська сторона вже поділилася з українськими прокурорами, але ще не з МКС​​.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав довічні ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

За даними британської розвідки, Держдума Росії намагається виправдати дії Путіна щодо депортації дітей з України, створивши комісію для розслідування «злочинів української влади» проти неповнолітніх з 2014 року.

До слова, вже у 2024 році може запрацювати міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України.

Як відомо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Теги: США Джозеф Байден Міжнародний кримінальний суд злочини проти людяності

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