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Спецтрибунал для РФ: Веніславський повідомив, коли Путін відповість за злочини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спецтрибунал для РФ: Веніславський повідомив, коли Путін відповість за злочини
Практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення міжнародного спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна
Фото з відкритих джерел

Федір Веніславський: «Якщо оптимістично, цей суд запрацює наприкінці цього року, а якщо реалістично, думаю, що це відбудеться вже у 2024 році»

Вже у 2024 році може запрацювати міжнародний Спецтрибунал над військово-політичним керівництвом РФ за скоєння злочину агресії проти України. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента  Федір Веніславський, пише Укрінформ.

За його словами, практично всі цивілізовані країни світу підтримали створення міжнародного спецтрибуналу для притягнення російського диктатора Володимира Путіна та його найближчого оточення до відповідальності за агресивну війну, яку вони розв’язали проти України. Однак Веніславський зауважив, що питання формату трибуналу досі залишається дискусійним.

Член Комітету уточнив, що деякі партнери наполягають на тому, що для притягнення до відповідальності російського військово-політичного керівництва має застосовуватися юридична система права України із залученням міжнародних суддів. Веніславський зауважив, що найбільш прийнятним варіантом для України є створення окремого спеціального міжнародного трибуналу на зразок Нюрнберзького процесу. Наразі триває активна дискусія з приводу остаточного формату спецтрибуналу.

Щодо термінів створення і початку роботи відповідного судового механізму Веніславський зазначив процес створення не займатиме багато часу.  «Щойно ми узгодимо всі позиції з партнерами і вийдемо на фінішний варіант – процес створення суду не займатиме багато часу, адже всі документи будуть готові. Якщо оптимістично, я думаю, що цей суд запрацює наприкінці цього року, а якщо реалістично, думаю, що це відбудеться вже в 2024 році», – зазначив Веніславський.

Він додав, що для притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців можуть застосовувати Міжнародний кримінальний суд, українські суди, а також спеціальний міжнародний трибунал, створений у майбутньому.

Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

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Теги: росія трибунал Словенія Україна розслідування документи Румунія війна Польща Федір Веніславський

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