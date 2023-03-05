Трибунал над Росією: Банкова повідомила про перші кроки

Російський диктатор неодмінно буде покараний за злочини в Україні та проти її мешканців

Подоляк: «Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки»

Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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За його словами, підписання угоди є формалізацією обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу для покарання ініціаторів війни РФ проти України, включно з диктатором Кремля Володимиром Путіним.

«Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки», – наголосив Подоляк.

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Зауважимо, група, яка працює над створенням спецтрибуналу для РФ за її злочини агресії щодо України, вже налічує більше 20 країн: перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ.

До слова, Латвія стане адвокатом України під час створення спецтрибуналу щодо РФ. Також генпрокурор Латвії розповів, від чого залежить створення трибуналу для РФ.

Як відомо, із перших днів повномасштабної війни міжнародне співтовариство збирає докази злочинів російських окупантів в Україні. Наприкінці січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.