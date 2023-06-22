Як РФ намагається приховати злочини щодо дітей в Україні: дані розвідки Британії

Депортація українських дітей лягла в основу ордера на арешт Путіна

Держдума намагається виправдати дії російського диктатора Володимира Путіна щодо депортації дітей з України, створивши комісію для розслідування «злочинів української влади» проти неповнолітніх з 2014 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зазначається, що за створення комісії для розслідування «злочинів, скоєних українською владою проти неповнолітніх на Донбасі з 2014 року» депутати проголосували 20 червня.

«Швидше за все цей крок є як формою «юридичної війни», так і частиною російських інформаційних операцій, в яких законодавство використовується як зброя, щоб замилити картину щодо власних кричущих дій», – йдеться у повідомленні.

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Розвідники додали, що повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для Кремля, оскільки депортації дітей лягли в основу ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.