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Потрапити до США українцям стане складніше: деталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Потрапити до США українцям стане складніше: деталі
доступ до США для українців став більш обмеженим
фото: ілюстративне

Українці нарікають, що пперевірок на американському кордон побільшало 

Сполучені Штати прийняли багато українських біженців з початку війни. Проте зараз країна стає більш вимогливою щодо  процедур та перевірки українців, які бажають поїхати до США. Перевірки українців на кордоні значно посилили через зловживання. Про це пише visitukraine.today.

Спеціально створена програма U4U є безпрецедентною для Сполучених Штатів за швидкістю та відкритістю. Від початку війни понад 200 тисяч американців погодилися стати спонсорами біженців з Україні. До Сполучених Штатів Америки в'їхали понад 82 тис. українців та членів їхніх сімей у рамках цієї урядової програми.

«Міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І впровадження спеціальних програм для українців, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U – це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю, – розповіла представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.

Тим часом потрапити до США українцям стає складніше. Якщо після початку війни приймали буквально всіх, то останнім часом процедури перевірок посилилися.

«Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба та прикордонна служба набагато прискіпливіше перевіряють, хто подає документи і в'їжджає. Особливо чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США», – звернула увагу імміграційна адвокатка.

За її словами, особливу увагу приділяють неповнолітнім, які приїжджають без супроводу батьків.

«Доступ до США для українців став більш обмеженимЗараз на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть, хто їх спонсорує. Де вони були на початку війни. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші», – пояснила Ірина Мазур.

Нагадаємо, програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом – «гуманітарним паролем». Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.

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Теги: США документи українці кордон правила

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