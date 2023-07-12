Потрапити до США українцям стане складніше: деталі

Українці нарікають, що пперевірок на американському кордон побільшало

Сполучені Штати прийняли багато українських біженців з початку війни. Проте зараз країна стає більш вимогливою щодо процедур та перевірки українців, які бажають поїхати до США. Перевірки українців на кордоні значно посилили через зловживання. Про це пише visitukraine.today.

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Спеціально створена програма U4U є безпрецедентною для Сполучених Штатів за швидкістю та відкритістю. Від початку війни понад 200 тисяч американців погодилися стати спонсорами біженців з Україні. До Сполучених Штатів Америки в'їхали понад 82 тис. українців та членів їхніх сімей у рамках цієї урядової програми.

«Міграційне право, особливо законодавство щодо надання притулку, у США є надзвичайно складним. І впровадження спеціальних програм для українців, таких як допуск по паролю і допуск по програмі U4U – це було безпрецедентне рішення. Для інших громадян, інших країн такого ніколи не робили, і не робили з такою швидкістю, – розповіла представниця ради директорів Ukraine Immigration Task Force Ірина Мазур.

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Тим часом потрапити до США українцям стає складніше. Якщо після початку війни приймали буквально всіх, то останнім часом процедури перевірок посилилися.

«Як і в кожній іншій програмі, завжди були зловживання як з боку спонсорів, так і з боку бенефіціарів. Тому міграційна служба та прикордонна служба набагато прискіпливіше перевіряють, хто подає документи і в'їжджає. Особливо чи кваліфікуються ті українці, які не перебували фізично в США», – звернула увагу імміграційна адвокатка.

За її словами, особливу увагу приділяють неповнолітнім, які приїжджають без супроводу батьків.

«Доступ до США для українців став більш обмеженимЗараз на кордоні, особливо в американському прикордонному пункті в Європі, деякі українці мають надзвичайно прискіпливі співбесіди. Їх питають, куди вони їдуть, для чого вони їдуть, хто їх спонсорує. Де вони були на початку війни. У порівнянні з тим, як це відбувалося рік тому, зараз правила значно жорсткіші», – пояснила Ірина Мазур.

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Нагадаємо, програма, започаткована американським урядом, дає право на в'їзд до Штатів та перебування в країні терміном до 2 років за гуманітарним дозволом – «гуманітарним паролем». Як уточнюється на сайті Імміграційної служби США, для участі в програмі громадянина України має підтримати американський спонсор, який погодиться надати фінансову підтримку на час перебування у Штатах.