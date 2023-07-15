Європа все ще чекає дозволу США на навчання українських пілотів на F-16 – Politico

Навчання на F-16 не може розпочатися, поки Державний департамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій

«Немає жодних ознак того, що США врешті-решт не дадуть зелене світло»

Країни Європи, які цього тижня пообіцяли розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, все ще чекають від Сполучених Штатів офіційного затвердження програми. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що навчання на F-16 не може розпочатися, поки Державний департамент США офіційно не підпише запит на передачу інструкцій з експлуатації, тренажерів та інших матеріалів, пов’язаних з літаками.

Підполковник Гаррон Гарн, представник Пентагону заявив, що хоча президент Джо Байден пообіцяв дати зелене світло програмі, офіційний запит «все ще розглядається», – сказав підполковник Гаррон Гарн, речник Пентагону, який відклав подальші запитання до Держдепартаменту.

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«Зараз немає жодних ознак того, що США врешті-решт не дадуть зелене світло. Але запити європейців уже готуються тижнями»,– йдеться у повідомленні.

Представник міністерства оборони Нідерландів не став коментувати запит до Пентагону, але сказав, що «кожен крок, який ми робимо щодо підготовки F-16, ми робимо в тісних консультаціях з американцями та іншими партнерами».

Раніше Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ.

Нагадаємо, перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

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Також міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна вважатиме факт передачі Україні винищувачів F-16 загрозою з боку Заходу в ядерній сфері.