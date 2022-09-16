Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину

Росія перекинула військових зі своїх баз у країнах Азії в Україну

Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були розміщені на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, це, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.

Російські війська вже перекинули приблизно 1500 військовослужбовців з російської 201-ї військової бази в Душанбе (Таджикистан) в Україну з початку повномасштабного вторгнення та планують у майбутньому перекинути ще 600 осіб із об’єктів у Душанбе та Бухатарі.

Крім того, Росія, ймовірно, з кінця 2021 року передислокувала близько 300 тувинських військових з російської авіабази Кант у Киргизстані, щоб воювати в Україні в різних точках.

«Виведення з держав Центральної Азії заслуговує на увагу в контексті прикордонних зіткнень між Киргизстаном і Таджикистаном... Сплеск насильства між Таджикистаном і Киргизстаном, які є членами контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), відбувається разом із відновленням агресії Азербайджану проти країни-члена ОДКБ Вірменії. Російські війська також вивели 800 військовослужбовців з Вірменії на початку війни, щоб поповнити втрати в Україні», – йдеться у матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW за 15 вересня:

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на сході України.

Кремль реагує на поразку навколо Харківської області подвоєнням мобілізації, а не висуванням умов для загальної мобілізації.

Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.

Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від міста Харків, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Призначені Росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінсбернській косі (вузький півострів Кримського півострова).

Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східній осі.

Російська «ДНР», ймовірно, намагається зупинити своїх адміністраторів від втечі перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість «ДНР».

Як повідомлялося, вранці 16 вересня прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли відразу кілька киргизьких прикордонних нарядів.