Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину
РФ перекинула 1,5 тис. військовослужбовців з бази в Душанбе в Україну
фото з відкритих джерел

Росія перекинула військових зі своїх баз у країнах Азії в Україну

Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були розміщені на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, це, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах. 

Російські війська вже перекинули приблизно 1500 військовослужбовців з російської 201-ї військової бази в Душанбе (Таджикистан) в Україну з початку повномасштабного вторгнення та планують у майбутньому перекинути ще 600 осіб із об’єктів у Душанбе та Бухатарі.

Крім того, Росія, ймовірно, з кінця 2021 року передислокувала близько 300 тувинських військових з російської авіабази Кант у Киргизстані, щоб воювати в Україні в різних точках.

«Виведення з держав Центральної Азії заслуговує на увагу в контексті прикордонних зіткнень між Киргизстаном і Таджикистаном... Сплеск насильства між Таджикистаном і Киргизстаном, які є членами контрольованої Росією Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), відбувається разом із відновленням агресії Азербайджану проти країни-члена ОДКБ Вірменії. Російські війська також вивели 800 військовослужбовців з Вірменії на початку війни, щоб поповнити втрати в Україні», – йдеться у матеріалі ISW.

Ключові висновки ISW за 15 вересня:

  • Українські війська продовжували контрнаступальні дії на сході України.
  • Кремль реагує на поразку навколо Харківської області подвоєнням мобілізації, а не висуванням умов для загальної мобілізації.
  • Кремль майже напевно вивів значну частину сил, які спочатку були на російських базах у колишніх радянських державах, після того як у лютому почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що, ймовірно, послабило російський вплив у цих державах.
  • Російські та українські джерела повідомляли про наземні атаки українських військ на північний захід від міста Харків, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець і на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.
  • Призначені Росією окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські війська висадили десант на Кінсбернській косі (вузький півострів Кримського півострова).
  • Російські війська провели обмежені наземні штурми та зміцнюють позиції на східній осі.
  • Російська «ДНР», ймовірно, намагається зупинити своїх адміністраторів від втечі перед українським контрнаступом, демонструючи бюрократичну крихкість «ДНР».
Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину фото 1

Як повідомлялося, вранці 16 вересня прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли відразу кілька киргизьких прикордонних нарядів.

Теги: росія Таджикистан війна Україна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Узбекистан і Таджикистан почали військові навчання (фото)
Узбекистан і Таджикистан почали військові навчання (фото)
5 серпня, 09:36
На кордоні Киргизстану з Таджикистаном є спірні ділянки
Ще одна війна? Таджикистан знову обстрілює киргизьких прикордонників
Сьогодні, 06:23
РФ прийняла рішення поповнити резерв для війни в Україні за рахунок закладів виконання покарань
Росія розформувала два стрілецькі полки, – Генштаб
Вчора, 18:49

Політика

Похорон королеви. Росія влаштувала скандал і заявила про аморальність
Похорон королеви. Росія влаштувала скандал і заявила про аморальність
Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину
Вплив Кремля у колишніх радянських державах послабився. ISW назвав причину
Морально прийнятно. Папа Римський прокоментував постачання зброї Україні
Морально прийнятно. Папа Римський прокоментував постачання зброї Україні
«Кухар Путіна» прокоментував вербовку зеків на війну з Україною
«Кухар Путіна» прокоментував вербовку зеків на війну з Україною
Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції
Кадиров і гауляйтери. США оголосили нові санкції
Зустріч з Путіним. США звернулися до Китаю із закликом
Зустріч з Путіним. США звернулися до Китаю із закликом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
130K
Зеленський потрапив у ДТП: кадри з місця події (відео)
112K
Путін на зустрічі з президентом Туркменістану робив дивні рухи (відео) 
93K
Жителі Вінниччини та Черкащини чули вибухи. Місцева влада прокоментувала ситуацію
83K
Чому Путін ховається від росіян: Арестович назвав несподівану причину
69K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)

Новини

Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
14 вересня, 07:19

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту