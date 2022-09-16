Ще одна війна? Таджикистан знову обстрілює киргизьких прикордонників

На кордоні Киргизстану з Таджикистаном є спірні ділянки

Ситуація на киргизько-таджицькому кордоні напружена

Прикордонна служба Киргизстану заявила, що військовослужбовці Таджикистану обстріляли відразу кілька киргизьких прикордонних нарядів. Про це йдеться в повідомленні Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.

За даними прикордонної служби, ситуація на ділянці кордону «характеризується як напружена».

Як стверджують прикордонники, таджицька сторона, атакувала прикордонні та цивільні об'єкти по всьому периметру киргизько-таджицького держкордону в Баткенському районі Баткенської області.

«Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації і недопущення ескалації конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Таджикистан ситуацію не коментує.

Зазначимо, що протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить близько 970 кілометрів, з яких 519 уточнено, а решта залишається неописаним.

Спірними залишаються ділянки між Баткенською областю Киргизстану і Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді і будинки жителів двох республік розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону.

Через це між сторонами часто відбуваються зіткнення за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до загибелі людей.

Останнє загострення сталося 14 вересня. Тоді конфлікт стався між прикордонними службами двох країн.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії. Азербайджан звинуватив Вірменію у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.