Як Кремль бреше про війну з першого ж дня: розслідування російського ЗМІ

Міністерство оборони РФ вигадує втрати української армії, захоплення міст і навіть цілі регіони України

Росія з першого ж дня військового вторгнення на територію України почала брехати про свої успіхи. Брехню міністерства оборони країни-агресора викрило розслідування російського видання «Проект».

Зброя

Так, уже вдень 24 лютого представник міноборони РФ генерал-лейтенант Ігор Конашенков заявив про знищення 74 українських наземних військових об’єктів. Але, якщо підрахувати усі перераховані ним же «об’єкти» (11 аеродромів, чотири безпілотники Bayraktar, 18 радіолокаційних станцій, три пункти управління, база ВМФ та один вертоліт), то виходить рівно удвічі менше – 37.

Маніпулювання цифрами продовжилося і надалі. Іноді це призводило до несподіваних результатів. Так, на ранок 28 лютого рашисти нібито знищили 314 одиниць бронетехніки, 274 спецавтомобіля 57 ракетних систем залпового вогню. А увечері Конашенков же заявив про те, що Україна втратила 311, 263 та 51 одиницю відповідно. Тобто «втрати» української армії, якщо вірити російському міністерству, за день зменшилися.

Після поразки ж під Києвом кількість «знищених» українських військових об’єктів почала зростати у геометричній прогресії.

Розслідувачі припускають, що причиною таких вигадок є бажання Кремля відволікти увагу росіян від поразки на північному фронті війни (Київська, Чернігівська, Сумська області).

Міста і села

Так само військове відомство Кремля брехало і про захоплення українських міст. Росіяни регулярно повідомляли про «взяті під контроль» населені пункти, а через деякий час знову заявляли про захоплення цих же міст та сіл.

Так, місто Кремінна на Луганщині окупанти, якщо вірити брифінгам Конашенкова, «брали під контроль» чотири рази – 2, 7, 8 березня, а потім аж 21 квітня.

Таких населених пунктів, яких рашисти «захоплювали» більше одного разу, розслідувані нарахували аж 25, в основному у Донецькій та Луганській області, а також окупанти двічі «брали під контроль» два села на Запоріжжі.

Вигадана географія

Крім брехні про неодноразове захоплення українських населених пунктів, міністерство оборони Росії почало вигадувати нові географічні об’єкти на території нашої країни.

Так, 17 квітня Кошаненков заявив про збиття українського безпілотника в районі села Преображенське Павлоградської області, якої в Україні ніколи не існувало.

А 23 травня представник міноборони країни-агресора заявив, що російські війська нібито збили український літак над містом Павлоград Харківської області. Хоча, як відомо, Павлоград входить до складу області Дніпропетровської.

Особлива мова

Усім відомо, що війну в Україні російська влада офіційно заборонила так називати – це, на думку Кремля, лише «спеціальна військова операція». Але міністерство оборони РФ не обмежилося цим терміном – і вигадало цілу купу евфемізмів, за якими почало приховувати справжній стан справ на фронті.

Так, українських військових рашисти почали називати «націоналістами» або «нацистами», аби переконати громадян Росії, що Кремль розв’язав війну не проти усієї України, а лише проти невеликої кількості її мешканців.

Бої на вулицях населених пунктів Конашенков на брифінгах називає «зачисткою від націоналістів», а у випадках, коли місто не вдається захопити – вживається термін «блокування». Так само замість визнання про захоплення того чи іншого населеного пункту, росіяни говорять про «звільнення» чи «взяття під контроль».

Коли ж рашисти почали відступати з північних регіонів України – міноборони країни-агресора подавало це як «планове перегрупування військ».

Більше 100%

Захопившись вигадуванням українських «втрат», російські військові у певний момент перетнули межу, за якою вигадані ними успіхи перевищили загальний обсяг Збройних сил України.

Так, на 26 червня, якщо вірити брифінгам Ігоря Конашенкова, окупанти знищили 215 українських літаків. Тоді як до війни самі росіяни писали про 152 літаки у складі Повітряних сил ЗСУ.

Схожа історія і з іншими видами зброї. Так, із 122 українських гелікоптерів (дані FlightGlobal , на які спирається «Проект») рашисти нібито знищили 132. А безпілотників Bayraktar, яких у України на початок війни було 37, а потім ЗСУ отримали ще 25 одиниць – окупанти ліквідували аж 84.

Бронетехніка України, яка на початок війни складала близько 2400 одиниць, була «знищена» росіянами під час «спеціальної військової операції» у 1,5 рази більше загального числа – якщо вірити Конашенкову, понад 3800. (І 700 бронемашин західної допомоги також не перекривають вигадане росіянами число «втрат» ЗСУ.)

Загадкові об’єкти

Для солідності міноборони РФ почало оперувати такими розмитими поняттями, як «райони скупчення живої сили й техніки» та «опорні пункти» української армії, які нібито були знищені окупантами.

Після 100 днів війни рашисти повідомляли про ліквідацію 39 815 таких об’єктів. Журналісти видання «Проект» перерахували усі конкретні об’єкти, про знищення яких рапортував Конашенков – і загальна сума вийшла значно меншою (9715).

До того ж, нагадали розслідувані, кількість людських втрат у Збройних силах України, якщо вірити міністерству оборони РФ, дивним чином майже збігається із кількістю «районів скупчення» та «опорних пунктів». Тож виходить, що у кожному такому «районі» перебував лише один український військовий.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 червня, до словника міноборони Росії додалося ще одне поняття – «жест доброї волі». Так генерал-лейтенант Конашенков назвав втечу рашсистських військ із острова Зміїний після потужного ракетного удару ЗСУ.