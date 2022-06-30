Українці сміються, росіяни обурюються: реакція соцмереж на «жест доброї волі» на Зміїному

Заява про «жест доброї волі» разом із фотографіями пожежі на Зміїному після удару ЗСУ викликала відповідну реакцію українців у соцмережах

Непереконливе пояснення окупантів про втрату контролю над Зміїним розвеселило українців

Головною подією на фронтах війни 30 червня стала втеча російських військ із острова Зміїного після ракетного удару ЗСУ. Міноборони РФ пояснило відведення військ зі Зміїного «жестом доброї волі», але це пояснення не переконало, а насмішило українських користувачів соцмереж.

Вони нагадали, що росіяни стають добрими і говорять про «добру волю» тільки тоді, коли отримують різку і болючу відповідь.

Українці саркастично змоделювали написи на могилах окупантів, загиблих на Зміїному.

Отримав нове дихання старий мем, заснований на російській вигадці про «розіп’ятого українськими військовими російськомовного хлопчика» під час донбаської війни 2014-15 рр.

Також українці у соцмережах обіграли російський «новояз», коли вибух називають «хлопком», а падіння економіки трактують як «від’ємне зростання»…

…і запропонували варіанти перекладу нової крилатої фрази українською.

Українські військові також підтримали тренд на висміювання «жесту доброї волі», який нібито є причиною втечі рашистів зі Зміїного.

Користувачі соцмереж зробили корисну пораду росіянам…

…і запропонували їм зробити ще один «жест доброї волі».

Українці прогнозують, що наступним таким «жестом» може стати вибух на якомусь російському заводі.

Разом з тим, росіян заява про «добру волю» не на жарт розізлила.

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, Збройні сили України завдали ракетного удару по рашистських підрозділах, які базувалися на острові Зміїний.

Після цього окупанти залишили територію острова.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.