Казочка про «превентивний удар» тепер є не тільки в Лукашенка, але й у Рогова

Росіяни залякують своїх громадян страшилками то про біолабораторії, то вже про ядерні бомби

Російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

Цю маячню Рогов повідомив для пропагандистських російських ЗМІ, які підхопили фейк.

Зрадник послався на те, що на Запорізькій АЕС буцімто накопичили 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. За словами Рогова, це означає, що «українці справді стояли на порозі створення власної ядерної бомби». Крім того, із цієї «зброєю» хотіли «напасти на Донбас та російський Крим».

Рогов начебто має дані, що підтвердилися відомості про створення київським режимом за підтримки британців «брудної» бомби, яка б заразила радіацією величезні території.

Крім того, повідомив Рогов, були «плани застосування таких зарядів у терористичних ударах по Білгороду, Брянську, Ростову-на-Дону та Сімферополю».

Нагадаємо, російська пропаганда полюбляє поширювати фейки щодо України, щоб налякати своїх громадян.

Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.