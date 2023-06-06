У Новій Каховці пішов під воду стадіон: фото до та після

Арена вміщала 4 тисячі осіб, і перед російським вторгненням планувалася її реконструкція

У Новій Каховці через підрив ГЕС пішов під воду місцевий футбольний стадіон «Енергія». Від арени, яку до 24 лютого 2022 року хотіли реконструювати, залишилися лише трибуни. Відповідні фото з’явилися в мережі.

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Раніше стадіон приймав матчі Другої ліги чемпіонату України. Також арену використала сімферопольська «Таврія», що переїхала з Криму.

Стадіон «Енергія» збудували 1954-го року для клубу, в якому грали робітники Каховської ГЕС. Арена вміщала 4 тисячі осіб, і перед російським вторгненням планувалася її реконструкція.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.