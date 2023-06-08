Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ

В окупаційних військах внаслідок підриву ГЕС є травмовані, загиблі та зниклі безвісті

Російські окупанти скористались евакуаційними маршрутами з Каховки разом із цивільним населенням

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 червня.

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Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі військ РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас, 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

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Як повідомлялося, окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра.

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники пішки йдуть з першої лінії оборони в окупованій частині Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС вода повністю затопила їхні позиції.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.