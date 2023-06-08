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Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрив Каховської ГЕС вдарив по окупантах: Генштаб назвав втрати РФ
В окупаційних військах внаслідок підриву ГЕС є травмовані, загиблі та зниклі безвісті
фото ілюстративне

Російські окупанти скористались евакуаційними маршрутами з Каховки разом із цивільним населенням 

Російські окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, зазнали втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 червня.

Зокрема, в підрозділах 7-ї десантно-штурмової дивізії та 22 армійському корпусі військ РФ є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.

Водночас, 6 червня відбулась масова евакуація цивільного населення з міста Каховка, під час якої люди використовували власний автомобільний транспорт. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів як живий щит.

Як повідомлялося, окупаційні війська після підриву дамби Каховської гідроелектростанції відійшли на 5-15 км від Дніпра.

У мережі з'явилося відео, як російські загарбники пішки йдуть з першої лінії оборони в окупованій частині Херсонській області. Через підрив Каховської ГЕС вода повністю затопила їхні позиції.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС.

Читайте також: Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Теги: Генштаб війна росія окупанти Каховська ГЕС

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