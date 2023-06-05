«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів

Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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Це стосується суден під українським та іноземними прапорами (крім росії та білорусі), говориться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Стабільна робота цивільного судноплавства в Чорному морі, зокрема в межах зернової ініціативи, неможлива без страхового покриття перевізникам усіх ризиків, пов’язаних з агресією рф. Ми бачимо, що страхові компанії з пересторогою ставляться до покриття таких ризиків, а це створює загрозу для невійськових морських перевезень з українських портів.

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Запуск механізму компенсації шкоди дасть можливість фрахтувальникам та судновласникам і надалі забезпечувати заходження до наших портів незалежно від того, як працює чи не працює «зернова угода», – прокоментував віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з порядком, компенсація надаватиметься судновласнику, якому страховик письмово відмовив у відшкодуванні шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії.

Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування або P&I (Protection and Indemnity) поліс у порядку, встановленому законодавством України чи іншої держави.

До шкоди, яка підлягає компенсації, належить:

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збитки, заподіяні судну через загибель або руйнування, що не підлягає відновленню;

витрати на усунення конструктивного пошкодження судна, через яке судно втратило морехідний стан;

витрати на усунення конструктивного пошкодження судна, через яке судно втратило морехідний стан; збитки внаслідок втрати та/або псування вантажу;

витрати, пов'язані зі шкодою здоров'ю чи життю пасажира чи члена екіпажу судна.

«Для цього судновласник не пізніше 90 календарних днів з дати отримання відмови страховика у наданні страхового відшкодування може подати до Мінінфраструктури встановлений пакет документів», — підсумували у міністерстві.

Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору» й створила у Чорному морі чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки. У МЗС України відреагували та закликали світ вимагати від країни-агресора припинити використання їжі як зброї. Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter.

Ніколенко зазначив, що у рамках своєї політики перешкод Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор.

Нагадаємо, що Росія 30 та 31 травня зареєструвала лише одне вхідне судно та один порт. Хоча спільний координаційний центр в Стамбулі підтвердив, що в Чорноморській ініціативі мали брати участь 10 суден та 3 порти. Через те, що країна-агресор не зареєструвала судна, «зерновий коридор» зупинено.

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