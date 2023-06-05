Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
В уряді почали говорити про порядок відшкодування Україною збитків суден
фото з відкритих джерел

Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання внаслідок збройної агресії Росії. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Це стосується суден під українським та іноземними прапорами (крім росії та білорусі), говориться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. 

«Стабільна робота цивільного судноплавства в Чорному морі, зокрема в межах зернової ініціативи, неможлива без страхового покриття перевізникам усіх ризиків, пов’язаних з агресією рф. Ми бачимо, що страхові компанії з пересторогою ставляться до покриття таких ризиків, а це створює загрозу для невійськових морських перевезень з українських портів.

Запуск механізму компенсації шкоди дасть можливість фрахтувальникам та судновласникам і надалі забезпечувати заходження до наших портів незалежно від того, як працює чи не працює «зернова угода», – прокоментував віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Згідно з порядком, компенсація надаватиметься судновласнику, якому страховик письмово відмовив у відшкодуванні шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії.

Право на компенсацію матимуть тільки ті судновласники, які уклали договір страхування або P&I (Protection and Indemnity) поліс у порядку, встановленому законодавством України чи іншої держави.

До шкоди, яка підлягає компенсації, належить:

  • збитки, заподіяні судну через загибель або руйнування, що не підлягає відновленню;
    витрати на усунення конструктивного пошкодження судна, через яке судно втратило морехідний стан;
  • збитки внаслідок втрати та/або псування вантажу;
  • витрати, пов'язані зі шкодою здоров'ю чи життю пасажира чи члена екіпажу судна.

«Для цього судновласник не пізніше 90 календарних днів з дати отримання відмови страховика у наданні страхового відшкодування може подати до Мінінфраструктури встановлений пакет документів», — підсумували у міністерстві.

Росія вкотре заблокувала роботу «зернового коридору» й створила у Чорному морі чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки. У МЗС України відреагували та закликали світ вимагати від країни-агресора припинити використання їжі як зброї. Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко написав у Twitter.

Ніколенко зазначив, що у рамках своєї політики перешкод Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор.

Нагадаємо, що Росія 30 та 31 травня зареєструвала лише одне вхідне судно та один порт. Хоча спільний координаційний центр в Стамбулі підтвердив, що в Чорноморській ініціативі мали брати участь 10 суден та 3 порти. Через те, що країна-агресор не зареєструвала судна, «зерновий коридор» зупинено.

Читайте також: Миколаївський порт не залучений до «зернової угоди». Кім пояснив заяву Ердогана

Теги: росія міністр Миколаїв Міністерство інфраструктури робота страхування Олександр Кубраков втрати зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин досі залежний від російського диктатора
Пригожин став альтернативою Путіну? Що не так з цією думкою
13 травня, 21:49
Путін більше не має варіантів для підвищення ставок
У Кремля залишилась лише одна зброя. Яка саме
Сьогодні, 18:05
Автівка Прилєпіна після вибуху
Довгий «бавовняний список», або Чому істерить російська пропаганда
8 травня, 14:10
Пєсков повідомив Путіну, що «ведеться робота»
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
22 травня, 19:02
Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео)
Путін може образитись: росіяни відповіли чому прийшли на парад у Москві (відео)
9 травня, 09:49
Статус членства Росії у Міжнародному паралімпійському комітеті буде піднято під час засідання Генасамблеї організації
Росіяни та білоруси повертаються у Міжнародний паралімпійський комітет
12 травня, 20:35
На даний момент всі 10 винищувачів перебувають на аеродромі Мачулищі
Росія перекинула ближче до Мінська 10 винищувачів
18 травня, 14:04
Загарбники продовжують вбивати цивільних на окупованих територіях
Окупанти вбили дитину на Херсонщині
17 травня, 17:04
Голова Миколаївської військової обласної адміністрації розповів про ситуацію із переселенцями
Керівник Миколаївської ОВА назвав кількість мешканців, що повернулися до області
Вчора, 07:00

Події в Україні

Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі
Росіяни накрили вогнем Балаклію, є загиблі
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
«Зерновий коридор»: уряд пояснив, як відшкодовуватиме збитки кораблів
Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 18 ударів по позиціях ворога – Генштаб
На Полтавщині знешкоджена банда кримінального авторитета на прізвисько «Москва»
На Полтавщині знешкоджена банда кримінального авторитета на прізвисько «Москва»
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
У Німеччині спалахнула пожежа в будинку українських біженців
34K
Із психлікарні в Києві втекла небезпечна пацієнтка
25K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
19K
Ексміністр енергетики України запропонував вдвічі підняти тариф на електроенергію
19K
Прихід священника з ПЦУ спровокував істерику у московського попа у Переяславі (відео)
18K
«РДК» показав полонених. Губернатор Білгородщини не приїхав їх визволяти

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Вчора, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
3 червня, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
3 червня, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту