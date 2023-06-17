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Столтенберг може залишитися на посту генсека НАТО ще на рік – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Столтенберг може залишитися на посту генсека НАТО ще на рік – ЗМІ
Єнс Столтенберг очолює НАТО з 2014 року
фото з відкритих джерел

Наразі в НАТО немає консенсусу щодо заміни Столтенберга

Єнса Столтенберга, як очікується, попросять залишитися на посаді генерального секретаря НАТО ще на рік, повідомляють агентства Bloomberg і Reuters з посиланням на джерела, знайомі з переговорами. За цей час союзники сподіваються дійти згоди щодо кандидатури наступника.

Столтенберг обіймає цю посаду з 2014 року, його другий термін на посаді мав закінчитися у вересні 2022 року, але був продовжений на рік через війну Росії проти України. Він заявляв, що не має наміру висувати свою кандидатуру на новий термін.

Джерело Reuters зазначає, що Столтенберг користується в НАТО широкою підтримкою та залишається ефективним лідером.

«Адміністрація (президента США – ред.) приходить до думки про те, що Столтенберг залишається ще на рік, – сказав агентству американський чиновник, який попросив про анонімність. – Не схоже, що зараз в Альянсі є консенсус щодо його заміни».

Імовірність того, що Столтенберга попросять залишитися на посаді, зростає з наближенням саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, пише Reuters: союзники побоюються розладу в Альянсі у питанні війни в Україні.

Генсеку НАТО, хто б не зайняв цю посаду, у найближчій перспективі належить з одного боку підтримувати єдність країн-членів Альянсу в підтримці України, з іншого – не допустити ескалації, яка б призвела до війни з Росією.

Минулого тижня про інтерес до посту генсека НАТО заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Також серед кандидатур прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, днями по дорозі на зустріч міністрів оборони НАТО в Брюсселі, Столтенберг сказав, що «не має жодних намірів домагатися ще одного продовження свого мандата на посаді генерального секретаря».

Теги: НАТО Єнс Столтенберг США війна

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