Заклики проти постачання зброї Україні: виступ міністра оборони Канади зірвала протестувальниця

Протестувальниця була налаштована проти НАТО та вимагала зупинити постачання зброї Україні

У Торонто на форумі демократії невідома жінка зірвала виступ міністра оборони Канади Аніти Ананд. Він стосувався підтримки України. Про це повідомляє Reuters.

Ананд розповідала про російське вторгнення та військову допомогу Україні, коли протестувальниця в зимовій кепці та окулярах вийшла в зал і показала табличку, адресовану прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та іншим міністрам.

На табличці були заклики проти НАТО та постачання зброї Україні.

«Дякую, що поділилися цим зі мною. Я хочу сказати, що допомога, яку ми надіслали Україні, – це допомога, спрямована на підтримку демократії, суверенітету, яка базується на правилах міжнародного порядку», – сказала Ананд.

Організатори форуму змушені були взяти перерву після того, як протестувальниця відмовилася залишати зал.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.